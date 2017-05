Exxon moet risico's laten meewegen

Het staat hartstikke mooi in de boeken, al die olievoorraden, maar heeft ExxonMobil er in 2040 nog genoeg klanten voor? Wat betekent het voor de bedrijfsvoering van Amerika's grootste olieproducent als de vraag flink terugvalt, door technologische ontwikkelingen of door nieuwe wet- en regelgeving vanwege het klimaatakkoord van Parijs?

Investeerders in ExxonMobil eisen informatie over de risico's die ze hierdoor lopen. Morgen wordt op de aandeelhoudersvergadering in Dallas, Texas, gestemd over een resolutie die moet afdwingen dat ExxonMobil jaarlijks de balans opmaakt. Het bedrijf moet daarbij uitgaan van een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius, wat voor de oliegigant weer niet vanzelfsprekend is.

Exxon ligt in zijn klimaatanalyse achter op andere maatschappijen Edward Mason

Aanvoerders zijn het ambtenarenpensioenfonds van de staat New York (186 miljard dollar in beheer) en het investeringsfonds van de Church of England (7 miljard pond). Edward Mason van het kerkelijke fonds zegt dat beleggers ongeduldig zijn. "Exxon ligt in zijn klimaatanalyse achter op andere maatschappijen."

Toekomstverwachting Meer dan vijftig organisaties hebben zich aangesloten - gezamenlijk waarde 5 biljoen dollar - waaronder de Nederlandse pensioenbeheerder APG, goed voor 450 miljard euro. Opvallend is de formulering in de resolutie: als de transitie naar een koolstofarme economie snel genoeg gaat om de doelen van het Parijs-akkoord te halen, is dat een 'risico' voor de zaken van Exxon. Aandeelhouders willen meer informatie over dit scenario. Jaarlijks publiceert Exxon een toekomstverwachting. Ze zeggen daarin 'onderdeel van de oplossing' te willen zijn. Maar hun verwachtingen houden geen rekening met Parijs. Voor 2040 schat Exxon de vraag naar olie in op 103 miljoen vaten per dag. Het internationaal energie-agentschap IEA zit voor hetzelfde jaar 30 miljoen vaten lager, uitgaande van een maximale stijging van 2 graden Celsius. Uit hun stukken blijkt dat Exxon uitgaat van een tem­pe­ra­tuur­stij­ging van meer dan 2 graden Martijn Olthof, APG "Exxon baseert zijn strategie op de verwachting dat ontwikkelingen de komende dertig jaar net zo zullen verlopen als het verleden. Business as usual", zegt belegger Martijn Olthof van APG. Zonder dus rekening te houden met de snelheid en onvoorspelbaarheid van de technologische vooruitgang. "Uit hun stukken blijkt dat Exxon uitgaat van een temperatuurstijging van meer dan 2 graden."

Ingewikkelde relatie Wat voor effect kan de resolutie hebben op de koers van Exxon? "Wij willen dat Exxon beter nadenkt over investeringen die je op de lange termijn moet terug verdienen. Weersta de verleiding als de olieprijzen over drie jaar even iets hoger staan. Kijk meer naar de toekomst." ExxonMobil heeft een ingewikkelde relatie met het klimaatprobleem. In 2007 gaf topman Rex Tillerson aan dat klimaatverandering een probleem kan zijn. Toen de Senaat hem begin dit jaar hoorde vanwege zijn benoeming tot minister van buitenlandse zaken, zei hij geen klimaatscepticus te zijn. Maar ondertussen loopt een justitieel onderzoek naar ExxonMobil omdat het investeerders en het publiek de afgelopen decennia verkeerd zou hebben voorgelicht. Al in 1982 schreef een wetenschapper van de oliemaatschappij dat de uitstoot van CO2 gevolgen heeft voor het klimaat. In het onderzoek bleek dat Tillerson als CEO van Exxon klimaatmailtjes schreef onder een schuilnaam. Exxon is een grote producent van gas, dat een lagere CO2-uitstoot heeft dan olie en kolen Het huidige bestuur van Exxon ontraadt de ingediende klimaatresolutie. Maar de nieuwe topman Darren Woods adviseert president Trump in een persoonlijke brief wél mee te blijven doen aan het Parijs-akkoord. Trump meldde zaterdag de knoop nog door te moeten hakken. Belegger Olthof vermoedt dat Woods zijn brief schreef uit strategische, commerciële overwegingen. Exxon is een grote producent van gas, dat een lagere CO2-uitstoot heeft dan olie en kolen. Amerikaanse maatschappijen zijn innovatief, hebben een sterke positie en kunnen de internationale concurrentie volgens Woods wel aan. Vorig jaar kreeg een soortgelijke resolutie steun van 38 procent van de aandeelhouders van ExxonMobil. Of er nu wel een meerderheid komt is de vraag gezien de vele kleine beleggers. Bij de vergadering van Chevron, ook morgen, is een soortgelijke resolutie van de agenda afgevoerd, nadat de olieproducent een rapport publiceerde over de klimaatrisico's. Bij de kleinere maatschappij Occidental Petroleum kregen indieners van eenzelfde voorstel een tweederde meerderheid. Het kan dus wel, zegt Olthof.

