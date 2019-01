Extreme kou in midwesten VS eist zeker 10 levens

De ijskoude wind zorgt voor temperaturen van ver beneden het vriespunt. Wees de thermometer in Fargo (North-Dakota) om en nabij de -31 Celsius aan, in Park Rapids (Minnesota) daalde het kwik tot -41. Maar ook in Chicago werden temperaturen van tussen de -20 en -30 gemeten.

Lees verder na de advertentie

Meerdere doden vielen door winterse omstandigheden op de weg. In de omgeving van Chicago werd een man doodgereden door een sneeuwschuiver en een jong stel overleed nadat hun auto tegen een ander voertuig aanbotste. In Milwaukee vroor een man dood in zijn garage en in de plaats Ecorse werd een man buiten overleden aangetroffen zonder muts of handschoenen.

Het vliegverkeer ondervindt veel hinder van het winterweer. Duizenden binnenlandse en ook honderden buitenlandse vluchten zijn woensdag geannuleerd. Ook het treinverkeer van een naar Chicago is stilgelegd. De gouverneur van Michigan heeft inwoners van de staat opgedragen binnen te blijven. De politie van Chicago twittert dat de deuren van politiebureau's openstaan voor mensen die willen opwarmen.

De extreem lage temperaturen, die worden veroorzaakt door onverwachte stromingen uit de poolgebieden, trekken langzaam ook naar het oosten van de VS.