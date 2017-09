Extreem-rechts is nu vooral: anti-islam

Daar was ze weer, vanochtend op het dak van de nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam: de actiegroep Identitair Verzet. Twee mannen met een bivakmuts hingen er een spandoek op met de tekst ‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten’ en scandeerden leuzen – tot ze door de politie werden weggehaald en afgevoerd.

Lees verder na de advertentie

Zaterdag hadden actievoerders van dezelfde club ook al de bouwplaats van een nieuwe moskee in Venlo bezet gehouden. En vrijdag verstoorden leden van anti-islam­beweging Pegida de beëdiging van Ahmed Marcouch tot burgemeester van Arnhem. Het is zoals de AIVD een paar jaar geleden al opmerkte: er is sprake van ‘een verschuiving van klassiek rechts-extremisme naar ­anti-islamitisch verzet’. Identitair Verzet illustreert die trend.

Extreem-rechts ‘Wij bieden weerstand aan het gedwongen multiculturalisme, aan het verval van onze cultuur, normen en waarden’, staat er op de site van de actiegroep. Zelf vertelt ze graag dat ze is ontstaan uit ‘een groep maatschappijkritische en idealistische studenten’ die nergens terechtkonden met hun zorgen over wat er in Nederland gebeurt. “Geen van onze bestuursleden heeft banden gehad met extremistische organisaties.” Dat laatste wordt betwist door buitenstaanders. De grote man achter Identitair Verzet, zegt onder meer de antifascistische onderzoeksgroep Kafka, is Paul Peters (38). En die heeft een lange zwerftocht achter de rug langs de vele splinterclubjes die extreem-rechts rijk is: van CP’86 en Stormfront Nederland – waar men vrijelijk spreekt over ‘jodenzwendel’ en de gevaren van ‘rassenvermenging’ – tot de volksnationalistische actiegroep Voorpost. Bij die laatste club kreeg hij ruzie, wordt in Voorpost-kringen beweerd, en daarom richtte Peters in 2012 zijn eigen actiegroep op: Identitair Verzet. In Frankrijk bestond toen al Géneration Identitair en sindsdien zijn her en der in Europa verwante groepen ontstaan. De Italiaanse tak trok in juli nog de aandacht met het plan de Middellandse Zee op te gaan om organisaties dwars te zitten die vluchtelingen willen helpen. Actievoerders van Identitair Verzet hebben al heel wat daken van moskeeën en dergelijke beklommen

Voorgeschiedenis Identitair Verzet zelf hult zich in nevelen over zijn voorgeschiedenis. Peters houdt zich sowieso buiten de publiciteit, op haar website meldt de groep dat ze de vraag wie zij en haar sympathisanten zijn ‘niet wenst te beantwoorden’ en het telefoonnummer op de facebookpagina gaf vandaag geen gehoor. Maar met zijn acties haalt Identitair Verzet wél de publiciteit, ruimschoots zelfs, en op Facebook heeft ze inmiddels meer dan vijftienduizend ‘likes’ gescoord. De eerste spraakmakende actie schreven Peters en de zijnen in 2013 op hun naam, toen ze kettingsloten legden om de hekken van de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam, destijds in opspraak vanwege examenfraude. Net zo geruchtmakend was hun actie rond de plannen voor een grote moskee in Gouda: ze dreigden op bezoek te gaan bij de voorstanders in de gemeenteraad ‘om hen tot inkeer te brengen’ – een voornemen dat ze te elfder ure afbliezen. En actievoerders van Identitair Verzet hebben ook al heel wat daken van moskeeën en dergelijke beklommen. Met de school waar Identitair Verzet vandaag actievoerde, is bijna niemand blij

Achterban Groeit de aanhang van Identitair Verzet intussen ook getalsmatig? Volgens onderzoeksgroep Kafka niet. Voor het soort acties dat de groep uitvoert, is een harde kern van activisten genoeg, en actievoerders die verbonden zijn met andere anti-islamclubs, zoals Pegida, springen soms bij. Kafka spreekt van een nog steeds ‘zeer beperkte achterban’. Met de school waar Identitair Verzet vandaag actievoerde, is trouwens bijna niemand blij. Staatssecretaris Dekker én de gemeente Amsterdam zijn tot het uiterste gegaan – maar tevergeefs – om de start van de school tegen te houden: ze hebben geen enkel vertrouwen in het schoolbestuur. De besturen van vijftien islamitische basisscholen hebben ouders zelfs ontraden hun kinderen ernaartoe te sturen. Actie is nodig, vindt Identitair Verzet. “Wij stappen in waar de overheid verzaakt.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.