Extreem-rechts Identitair Verzet wil vluchtelingenboten tegenhouden

Onder de naam 'Defend Europe' bereidt de extreem-rechtse groepering Identitair Verzet een actie op de Middellandse Zee voor. Doel is het blokkeren van reddingsoperaties van ngo's die volgens de organisatie 'deelnemen aan de internationale mensenhandel'. De groep, die in verschillende Europese landen actief is, wil met haar missie 'Europa redden door illegale massale migratie te stoppen'.

Veel details wil een van de Italiaanse initiatiefnemers, Lorenzo Fiato, nog niet kwijt. Maar volgens hem is er al een bedrag van tienduizenden euro's ingezameld, zijn er vrijwilligers opgetrommeld en boten beschikbaar gesteld. "We zullen in juli in actie komen, zodra we genoeg geld binnen hebben."

Volgens Fiato wordt er al volop gedoneerd. "Twee dagen geleden zijn we met deze crowdfunding begonnen en we hebben nu al 20.000 euro binnen." Een eerdere inzamelactie, die via PayPal liep - een manier om online geld te doneren zonder gegevens te delen -, leverde al 50.000 euro op maar moest worden afgebroken. "PayPal besloot onze rekening te bevriezen omdat een paar kranten en linkse activisten hadden geschreven dat wij van plan waren om mensen te laten verdrinken op de Middellandse Zee. We hebben de donaties nu terug gestort en een nieuwe rekening geopend."

Of er ook donaties uit Nederland komen weet Fiato niet. "De Nederlandse tak van ons netwerk doet niet aan deze actie mee. De Franse, Oostenrijkse en Duitse tak wel." Volgens Fiato wordt ook samenwerking gezocht met de Libische kustwacht en de regering in Tripoli. Tot nu toe nog zonder resultaat, maar dat kan snel veranderen denkt hij. "Libië is een totale chaos maar vooral de regering in Tripoli keert zich sterk tegen de acties van de ngo's."

Mensen die de oversteek naar Europa wagen, moeten volgens Defend Europe worden teruggebracht naar Libië. Hoe dat er precies uit zal zien, daar laat Fiato zich niet over uit. "Dat is van verschillende factoren afhankelijk. Ik kan wel zeggen dat we een professionele crew klaar hebben staan, die uit ervaren zeilers bestaat en we hebben boten tot onze beschikking die tot het gebied kunnen komen waar de reddingsoperaties worden uitgevoerd."

Eerste test

Een eerste test heeft de groep al uitgevoerd. Vorige maand hinderde ze het schip de Aquarius toen het de haven van Catania op Sicilië wilde verlaten. Dat schip wordt door Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterrannee gebruikt voor reddingsmissies in de Middellandse Zee.

"We zochten uit wanneer het schip zou vertrekken en wachtten het vlak buiten de haven op", zegt Fiato die zelf aan de actie deelnam. "Toen we er naartoe voeren, zag ik hoe de Aquarius vaart moest minderen. Toen kwam de Siciliaanse kustwacht en trok ons van de boot vandaan. We moesten onze paspoorten laten zien en wat vragen beantwoorden maar we kregen geen boete of zo. We wilden met deze actie laten zien dat we met simpele middelen, een klein bootje met vier mensen erop, al een schip kunnen blokkeren. Dat betekent dat we met een grotere operatie met meer schepen en een professionele bemanning nog veel meer kunnen bereiken."

Artsen zonder Grenzen wil niet op de plannen van Defend Europe reageren. Wel stelde de hulporganisatie na het incident in mei in een verklaring dat ze bij het verlaten van de haven een bootje tegenkwam met vier mensen er op die een fakkel en een vlag in de lucht hielden. 'De Aquarius kon daarna zijn reis ongestoord vervolgen en op zoek gaan naar boten in nood.'