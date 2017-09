Extreem-rechts botst in Enschede met antifascisten

In Enschede ontstond een grimmige sfeer toen leden van de extreemrechtse samenwerkingsorganisatie Fortress Europe, waar ook Pegida Nederland onder valt, het aan de stok kregen met de antifascisten van No-Hogesa en AFA Fryslân. De politie moest verschillende keren optreden.

De 32 demonstranten werden opgepakt voor wapenbezit, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs of het dragen van gezichtsbedekking, wat in het veiligheidsrisicogebied niet is toegestaan. Een grote politiemacht probeerde alles in goede banen te leiden en hield de twee groepen uit elkaar.

Bij de bijeenkomst van Fortress Europe stonden sprekers uit onder meer Finland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland op het programma. De Nederlandse Pegida-voorman Edwin Wagensveld hield een toespraak. De verdachte die werd vastgehouden op het bureau was een spreker op een van de demonstraties, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan belediging van groepen mensen en discriminatie. De spreker blijft vastzitten omdat meer onderzoek nodig is, zegt een politiewoordvoerder.

Meer arrestaties worden overigens niet uitgesloten. Tijdens de demonstraties zijn beeldopnamen gemaakt. Er wordt onder meer nog onderzoek verricht naar uitingen die zijn gedaan tijdens het optreden van de Duitse band Kategorie C. Die trad op bij de demonstratie van Fortress Europe.

