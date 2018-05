Extra treinen zorgen voor meer slijtage, en dat kost ProRail miljoenen

Meer treinreizigers betekent meer treinen en dus meer slijtage aan het spoor. Het gevolg is dat ProRail vorig jaar ruim 55 procent meer heeft uitgegeven aan de vervanging van onderdelen: 426 miljoen euro in 2017 tegen 273 miljoen een jaar eerder. Dat blijkt uit stukken waar Trouw inzage in had.

Vandaag presenteert de spoorbeheerder zijn jaarcijfers. Dat er veel meer geld moest naar vervanging was voor ProRail geen verrassing, maar een logisch gevolg van de grote groei van het treinverkeer. ProRail besteedde in 2017 ook 40 miljoen euro meer aan onderhoud en ruim 10 miljoen meer aan de verkeersleiding. Aan de vernieuwing van het spoor en van stations gaf ProRail in 2017 met 620 miljoen juist 15 procent minder uit dan in 2016.

ProRail heeft jaarlijks zo'n 2 miljard euro te besteden. Dit geld komt voor een groot deel van de Rijksoverheid, maar ook van vervoerders zoals de NS.

Uitval aan de hoge kant De punctualiteit zat vorig jaar, met gemiddeld zevenduizend treinritten per dag, op 90,5 procent en dus boven de norm (87 procent) van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Met zo'n 2 procent lag de uitval van treinen in 2017 aan de hoge kant. Het aantal grote verstoringen op het spoor waarvoor ProRail verantwoordelijk is, ligt met 627 boven de norm van 602. Eerder werd al bekend dat ProRail daarom een voorwaardelijke boete krijgt van bijna 1,3 miljoen euro. Die boete wil ProRail liever niet betalen en dus bedenkt de spoorbeheerder allerlei manieren om ernstige storingen te voorkomen of er in ieder geval voor te zorgen dat ze minder lang duren. Nu heeft ProRail de pech dat het ook de verantwoordelijkheid heeft voor storingen die worden veroorzaakt door derden, zoals aanrijdingen van treinen met personen, dieren of wegverkeer, of wanneer er mensen langs het spoor wandelen. Juist die storingen namen de afgelopen vijf jaar toe, en dan voornamelijk door het aantal spoorlopers. Technische storingen, zoals wisselstoringen, namen de afgelopen jaren juist af. ProRail gebruikt innovatieve snufjes om dit aantal verder terug te brengen. Een voorbeeld daarvan is een meter die hobbels op het spoor traceert. Na een succesvolle proef met deze sensor wil ProRail 26 gewone treinen ermee uitrusten, zodat oneffenheden op het hele hoofdspoor op tijd verholpen kunnen worden.