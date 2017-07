Extra muggen loslaten om ziektes tegen te gaan, werkt dat wel?

Een miljoen muggen lieten de onderzoekers afgelopen vrijdag los in Fresno. En dat herhalen ze twintig weken lang. De muggen zijn allemaal mannetjes en zijn geïnfecteerd met de bacterie Wolbachia. Daardoor raken ze onvruchtbaar. Als de mannetjes met vrouwtjes paren, komen de eitjes niet uit, en dus komen er minder muggen uit om ziektes over te brengen.

Maar werkt de methode wel? Muggendeskundige Bart Knols van de Radboud Universiteit is daar nog niet zeker van. Onderzoekers pasten de methode eerder toe in Australië en Indonesië, met wisselend resultaat. “Muggen zijn lui. Ze verplaatsen zich niet echt.” De onderzoekers lieten muggen los langs een Australische vierbaansweg. Daar deden ze hun werk. Maar aan de andere kant van de weg kwamen ze niet en konden vrouwtjesmuggen alsnog bevruchte eitjes leggen.

Het goede nieuws voor de inwoners van Fresno is dat mannetjesmuggen niet bijten. Ze zorgen dus niet voor extra pijnlijke muggenbulten. Monica Teran, inwoner van Fresno, wil best voor een tijdje wat meer muggen verdragen, zolang er maar een oplossing komt voor de muggenplaag die de stad teistert. “Deze zomer word ik meer gebeten door muggen. Vaak zie ik gewoon een zwerm muggen langs vliegen”, zegt ze tegen het Australische ABC News.

Groen systeem

Toch is de methode interessant, vindt Bart Knols. “Het is een groen systeem. Meestal wordt gekozen voor het gebruik van insecticiden, maar daarmee worden ook nuttige insecten zoals vlinders en bijen gedood. De gekweekte mannetjesmuggen gaan op zoek naar hun eigen soort.” Kan de methode ook ingezet worden bij een muggenplaag in Nederland? Knols verwacht van niet. “Als er acuut een muggenplaag uitbreekt, kun je niet weken wachten tot je een kweeksysteem hebt opgezet. Dan gaan we er waarschijnlijk toch op de chemische manier tegenaan.”