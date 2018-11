Extra lange treinen in de strijd tegen drukte op het spoor

De trein tussen Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wordt eind volgend jaar minder druk. Tenminste, dat is de boodschap van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In het voorjaar van 2019 gaan er langere treinen rijden tussen Schiphol en Nijmegen. Dat kan omdat ProRail eerder dan gepland de wissels bij station Nijmegen gaat aanpassen. Zo kunnen er eind volgend jaar treinen van maximaal twaalf rijtuigen rijden, nu is dat nog tien rijtuigen. Tijdens de spits moet dit 200 extra zitplaatsen opleveren, bovenop de huidige 1000 zitplaatsen.

Goed nieuws voor de forens? Wellicht, maar nieuw is het niet dat er treinen van twaalf rijtuigen op het traject tussen Amsterdam, Utrecht en Nijmegen rijden. Die reden er gewoon tot eind 2016, toen er nog ruimte op station Nijmegen was voor deze lange treinen. Maar voor de dienstregeling van 2017 besloot de NS op verzoek van de regio meer treinen vanuit andere richtingen op station Nijmegen te laten aankomen. Toen was er voor een trein van twaalf rijtuigen uit Amsterdam geen plek meer. Door de wissels bij het station aan te passen, ontstaat er nu wel weer plek voor een lange trein. Kortere treinen worden naar een zijspoor geleid, zodat het lange perron vrij is voor een trein met twaalf rijtuigen.

“Eigenlijk is dit het herstellen van de situatie zoals die was”, zegt treinexpert Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl. ProRail en NS bevestigen dit, maar wijzen erop dat er nu wel meer treinen rijden naar station Nijmegen. “Die keuze leidde in 2017 tot een kortere trein vanuit Amsterdam”, zegt een woordvoerder van ProRail. “Het aanpassen van de wissels is laaghangend fruit waarmee we snel weer meer capaciteit krijgen. Straks hebben we dus én meer treinen én weer een langere trein op het traject Amsterdam Nijmegen.”

Maar als de situatie in het najaar van 2019 hersteld is, wordt het dan echt zichtbaar minder druk in de trein tussen Amsterdam en Utrecht? Dat is nog maar de vraag. Over de dienstregeling van 2019 kan de NS nog niets met zekerheid zeggen. Wel is er het voornemen om zowel tijdens de ochtend- als de avondspits 3 tot 4 langere treinen te laten rijden tussen Amsterdam en Nijmegen. “We hebben op dat traject gewoon echt meer capaciteit nodig”, zegt een woordvoerder van de NS.

En dan is het ook nog eens zo dat het aantal reizigers groeit: op de drukke trajecten gemiddeld met 5 procent per jaar.