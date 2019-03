Extra handen op de basisschool verlagen de werkdruk

Een ruime meerderheid van de leraren (56 procent) merkt op zijn minst een beetje dat de werkdruk voor de klas minder is, en dat vooral dankzij de inzet van extra mensen, meldt DUO Onderwijsonderzoek en Advies. 7 procent vindt zelfs dat de werkdruk sterk is verlaagd. 33 procent zegt geen verschil te merken.

Sinds dit schooljaar krijgt elke school 155 euro per leerling om de hoge werkdruk aan te pakken. Dat geld kwam vrij nadat de onderwijsvakbonden, de PO-raad en minister Slob van onderwijs in februari vorig jaar een akkoord bereikten over terugdringing van de werkdruk in het primair onderwijs. Op welke manier ze dat geld besteden, bepalen de scholen zelf.

Extra assistenten en leerkrachten Volgens het onderzoek dat DUO uitvoerde onder zo’n zeshonderd basisschoolleraren, gaat het geld vooral naar extra onderwijsassistenten (54 procent). Ook groepsleerkrachten (32 procent), vakleerkrachten (32 procent) en teamondersteuners (18 procent) springen bij. Andere scholen investeren het in meer of betere ICT-middelen (10 procent). Openbare basisschool Het Vastert in Enschede koos voor de inzet van invalleerkrachten. Bijzonder effectief, vindt Gert Jan Baarda (51). De leraar staat normaal gesproken voor groep 7, maar neemt in het kader van de werkdrukverlaging nu één keer per week de groepen van collega’s over. “Zij kunnen dan een hele dag besteden aan administratief werk”, legt Baarda uit. Dat scheelt elke leraar op zijn school zo’n acht vrije dagen per jaar. “Dat lijkt misschien weinig, maar maakt een enorm verschil”, benadrukt hij. “Aan rapporten was ik altijd een paar vrije avonden kwijt, nu kan ik dat in die dagen doen. Dat zorgt voor een behoorlijke verlichting.”

Nog altijd hoge werkdruk Ondanks de maatregelen ervaren veel leraren nog altijd een te hoge werkdruk, blijkt uit de cijfers. 59 procent noemt het extra geld van het werkdrukakkoord een druppel op de gloeiende plaat. Simone van Geest, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond, sluit zich daarbij aan. “Dit was een grote stap die nodig was in het basisonderwijs en het is mooi dat het helpt. Maar het is nog lang niet genoeg. Daarom stonden we vorige week weer op het Malieveld.” Van Geest wijst op het steeds nijpender wordende lerarentekort. “Regelmatig horen we dat de extra krachten worden ingezet als er gaten vallen door ziekte, terwijl ze juist bedoeld zijn ter ondersteuning”, vertelt ze. “Meer investeringen en langetermijnoplossingen zijn dus nog steeds broodnodig.”

