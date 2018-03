Extra camerabewaking na nieuw incident bij Israëlisch restaurant

Het is het derde incident in korte tijd bij het restaurant. Eerder werd de ruit besmeurd met eieren en mayonaise en in december sloeg een 29-jarige asielzoeker een ruit in terwijl hij 'Palestina' riep.

De politie zegt nog niet te weten wie er achter de laatste vernielingen zit. Het forensische onderzoek, onder meer naar de steen die werd gebruikt, is nog gaande. In het raam van het restaurant zit een flinke ster.

Wij snappen dat de impact op de Joodse gemeenschap groot is Jozias van Aartsen, waarnemend burgemeester van Amsterdam

Ook een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam wil niet speculeren over een mogelijk antisemitisch motief van de dader(s) of over de vraag of er een verband is met de vorige incidenten. "Als je er sec naar kijkt, dan gaat het om een vernieling. Maar het gaat wel om het derde incident in korte tijd bij hetzelfde restaurant. Daarom snappen wij dat de impact op de Joodse gemeenschap groot is."

Na het vorige eierenincident heeft de burgemeester gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in de hoofdstad. Dat zal nu weer gebeuren, zegt zijn woordvoerder.

Er was na de vorige vernielingen al gepleit voor cameratoezicht bij het Israëlische restaurant. Dat vond de gemeente toen nog niet nodig. Daar is na de derde belaging verandering in gekomen. De extra camera's bij het restaurant aan de Amstelveenseweg hangen daar voor minimaal vier weken. Ook de politie zegt extra te surveilleren in de buurt.

