Explosies gehoord in chemische fabriek bij Houston

Na de overstroming die het gevolg zijn van de orkaan Harvey was er geen stroom meer in de fabriek. Chemische stoffen die er waren opgeslagen, konden daardoor niet meer worden gekoeld. De topman van de Noord-Amerikaanse tak van het Franse chemiebedrijf Arkema waarschuwde gisteren al dat een explosie onvermijdelijk was.

Als gevolg daarvan ontstaat witte rook en die zal exploderen. De vraag is wanneer

In een rampenplan uit 2014 staat dat een ramp in het bedrijf 1,1 miljoen mensen kan treffen, maar dat is volgens topman Rowe 'erg onwaarschijnlijk'.

De fabriek van het van oorsprong Franse chemiebedrijf Arkema ligt in Crosby, 40 kilometer ten noordoosten van Houston. Omwonenden in een straal van 2,4 kilometer worden of zijn geëvacueerd. In de fabriek worden organische peroxides gemaakt die worden gebruikt bij de productie van onder meer kunsthars, polystyreen en verf. "Als de temperatuur stijgt, vallen deze stoffen uiteen", aldus Rowe tegen persbureau AP. "Als gevolg daarvan ontstaat witte rook en die zal exploderen. De vraag is wanneer."

De fabrikant bevestigt de explosies aan de krant Houston Chronicle. De explosies lijken op een benzinebrand: explosief en intens. Er zal rookontwikkeling zijn, die huid, ogen en longen kan prikkelen, maar de gevolgen op lange termijn zouden beperkt zijn, zo schetste de chemieproducent.

De fabriek sloot de deuren toen Harvey afgelopen weekend aan land kwam. De elf mensen die achterbleven om de fabriek te bewaken, zijn dinsdag geëvacueerd.

