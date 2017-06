Explosie op Centraal Station Brussel, justitie gaat uit van terroristische aanslag

Het gerucht gaat dat de man een bomgordel droeg, maar dat is niet bevestigd.

In een persconferentie heeft de procureur generaal van het Belgische Openbaar Ministerie bevestigd dat er een man is neergeschoten.

"Om half negen vond er een kleine explosie plaats. De vermoedelijke dader is geneutraliseerd", aldus een woordvoerder van het federaal parket. Hij kon niet bevestigen of de man dood is of nog leeft. Er zijn verder geen slachtoffers gevallen.

"Wij beschouwen dit als een terreuraanslag", voegde de woordvoerder nog toe. Verdere details kon hij niet geven, ook niet over een eventuele bomgordel die de man zou dragen. Getuigen meldden tegenover verschillende media dat er draadjes onder zijn jas vandaan kwamen. Ook over de identiteit van de man is niets bekend.

Rond het station is veel politie op de been. Twittergebruikers spreken van 'veel rook' en 'paniek' in en om het station.

De politie meldde vrij kort na het incident dat de situatie 'onder controle' is. De straten rond het station zijn afgezet, het station is ontruimd en het treinverkeer is stilgelegd. Ook het station Brussel Noord is uit voorzorg ontruimd. Al het treinverkeer van en naar Brussel ligt stil.

