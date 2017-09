Explosie metro Londen veroorzaakt door zelfgemaakte bom

De ambulancedienst van Londen zegt na het incident in het metrostation Parsons Green 22 gewonden naar het ziekenhuis te hebben gebracht. Van geen van hen was de toestand "ernstig of levensbedreigend''.

De politiediensten hebben onderzoek gedaan naar wat volgens ooggetuigen een explosie met een grote steekvlam was, die tot aan het plafond van de wagon kwam. De politie behandelt de zaak als een terreurdaad en meldde rond het middaguur dat de ontploffing is veroorzaakt door een "zelfgemaakt explosief". De Britse premier May zal vandaag het nationale veiligheidscomité bijeenroepen.

Het incident gebeurde vanochtend even voor half tien Nederlandse tijd in het metrostation Parsons Green in het westen van de Britse hoofdstad. Een verslaggever van het blad Metro die ter plaatse was berichtte dat achterin in een trein een witte container was ontploft. Verscheidene mensen liepen rond met brandwonden in hun gezicht. Ook vulde de trein zich na het voorval naar verluidt deels met rook.

Een fotograaf van persbureau Reuters meldde dat mensen in het station in hordes naar buiten vluchtten en dat gewapende politiemensen ter plaatse waren, evenals ambulances en brandweerwagens. In de paniek die ontstond zouden ook gewonden zijn gevallen.

Een getuige zei tegen de krant Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien. Daarop rende iedereen de trein uit, vertelde de man.

Een andere ooggetuige zei tegen de BBC dat passagiers na het incident in blinde paniek probeerden te vluchten. "Er lagen mensen op de vloer. Ze struikelden over elkaar heen terwijl ze probeerden zo snel mogelijk weg te komen'', zei de man. "Veel mensen huilden of stonden te trillen.''

Een witte emmer waarin nog vlammen zichtbaar zijn, zou mogelijk de bron kunnen zijn geweest van de explosie en de steekvlam die vanochtend gemeld werd in een metrotrein op station Parsons Green. Dit beeld is verspreid via sociale media. SYLVAIN PENNEC/via REUTERS © REUTERS

De transportautoriteit in Londen meldde dat er geen metrotreinen meer rijden tussen de stations Edgware Road en Wimbledon op de District Line die via station Parsons Green rijdt.

Er zijn rond de twintig mensen lichtgewond geraakt tijdens de paniek die in het metrostation ontstond. © REUTERS

