Explosie groene vacatures verwacht

De energietransitie wordt voelbaar in de arbeidsmarkt. Groene bedrijven worden booming, terwijl vervuilers klappen krijgen. Het rijk moet dat in goede banen leiden, zegt de Ser. Er komen in sneltreinvaart ‘groene’ vacatures bij. Nu al kunnen daarvoor 15.000 mensen direct aan de slag, in de bouw- en installatiesector. Het gaat om alle opleidingsniveaus. Van techneuten, tot IT’ers en ingenieurs.

Baangarantie

“Die personeelsvraag kan snel stijgen tot 40.000”, vreest ook Doekle Terpstra. Hij is voorzitter van installateurskoepel Uneto-VNI. Maar zover hoeft het volgens hem niet te komen. Integendeel. “Je kunt het personeelstekort zien als probleem. Ik zie het vooral als een enorme kans.” Jongeren die kiezen voor een duurzame baan zijn zeker dat ze aan de slag kunnen, zegt hij. Het biedt nieuwe kansen voor werknemers in de ‘oude economie’. “Schone techniek wordt de ruggengraat van onze economie.” Terpstra spreekt opgetogen van ‘baangarantie’ in de duurzame branche.

Vakbonden spreken vooral hun zorgen hun. Want terwijl er groene banen bijkomen, staat het werk in de fossiele energiebranche steeds meer onder druk. Er dreigen duizenden banen weg te vallen, zegt de Ser. Uiterlijk 2030 sluiten de vijf kolencentrales. In dat jaar moet ook de gaskraan dicht zijn, besloot minister Wiebes (klimaat en economie). De vuile energievormen wijken voor CO2-vrije energie. CNV en FNV zijn blij dat de Ser ook aandacht vraagt voor mensen die zeker hun werk verliezen, primair 2700 banen in de steenkoolketen. Ze steunen het idee voor een fonds, met honderden miljoenen euro’s, voor compensatie van ontslagen krachten.

Nee, zo’n fonds moet je niet optuigen, reageert Terpstra. Ja, hij ziet ook wel dat fossiele banen op termijn bij bosjes gaan wegvallen. “Juist omdat we dat al weten, kunnen we mensen tijdig om- en bijscholen.” Ze kunnen overstappen naar de groene sector. De huidige werknemers in de kolen-, gas- en olie-industrie kunnen straks duurzame installaties plaatsen.