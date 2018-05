Exitpoll: Grote meerderheid van de Ieren stemt in met versoepelen abortuswet

Vooral onder jonge mensen blijkt de ja-stem favoriet. Zo’n 32 procent stemde volgens de Ierse krant tegen. De definitieve uitslag zal op zaterdagavond worden bekendgemaakt als alle stemmen zijn geteld.

Lees verder na de advertentie

Ruim 3 miljoen Ieren mochten vrijdag hun stem uitbrengen. Daar gaven ze massaal gehoor aan. Al ’s morgens vroeg vormden zich lange rijen door het hele land voor de stembureaus. Volgens de Ierse nieuwszender RTE was de opkomst in het hele land hoog, in sommige regio’s tegen de 70 procent. Precies zoals initiatiefnemer van het referendum, premier Leo Varadkar, gehoopt had. Het referendum lijkt daarmee meer Ieren naar de stembus te hebben gekregen dan dat over het homohuwelijk in 2015. Bij dat referendum, waarbij het ja-kamp won, was de opkomst 61 procent.

Varadkar noemde het abortusreferendum ‘een eenmalige kans in een generatie.’ Hij is voorstander van de verruiming van de Ierse abortuswet, die als de strengste van Europa geldt. Honderden Ierse vrouwen steken daarom jaarlijks de grens over om in Groot-Brittannië hun ongeboren kind weg te laten halen.

Splijtzwam De Ierse grondwet garandeert het ongeboren kind dezelfde rechten op leven als de moeder. Het artikel werd 35 jaar geleden per referendum door 67 procent van de kiezers aangenomen op initiatief van tegenstanders van abortus. De abortuskwestie is al jaren een maatschappelijke en politieke splijtzwam in Ierland. Het debat werd op scherp gezet toen in 2012 een 31-jarige zwangere Indiase immigrante stierf nadat haar een mogelijk levensreddende abortus was geweigerd. In 2013 werden daarop de strenge regels iets versoepeld en werd onderbreking van de zwangerschap toegestaan als het leven van de moeder in gevaar was. Dankzij de op handen zijnde winst van het ja-kamp lijken de Ierse abortusregels geliberaliseerd te worden. Volgens de nieuwe beoogde regels mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. Na die drie maanden zullen de oude strenge regels nog wel blijven gelden.