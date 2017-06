Exit-poll: geen meerderheid voor Britse premier May

De Conservatieven krijgen volgens de exit-poll 314 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis, een verlies van 17 zetels. De Labour-partij van Jeremy Corbyn zou kunnen rekenen op 266, zo blijkt uit een gezamenlijke exitpoll van BBC, ITV en Sky. De partij heeft nu nog 232 zetels, dus kan zich opmaken voor een flinke winst.

May zei vrijdagochtend in een reactie dat Groot-Brittannië stabiliteit nodig heeft. ,,Wat de uitkomst ook is, als Conservatieven zullen wij onze plicht vervullen om te zorgen voor stabiliteit'', verklaarde May vanuit Maidenhead. De definitieve uitslag is nog niet bekend maar Corbyn riep de premier al op om af te treden.

,,Deze verkiezingen werden uitgeroepen zodat de premier een grote meerderheid kon halen om haar autoriteit te bevestigen", zo haalde de Labour-leider vrijdagochtend vroeg uit. ,,Het mandaat dat ze heeft gekregen, is verloren zetels, verloren stemmen, verloren steun en verloren vertrouwen. Dat moet genoeg zijn om te vertrekken en plek te maken voor een regering die een echte afvaardiging is van de mensen in dit land."

De Schotse nationalisten lijken te zakken van de huidige 54 zetels naar 34 zetels, de Liberal Democrats staan op veertien zetels, en zouden er daarmee zes hebben gewonnen als deze voorspelling van de uitslag klopt.

De stembusgang lijkt daarmee uit te draaien op een gevoelige nederlaag voor premier May, die de vervroegde verkiezingen zelf had uitgeschreven. Zij hoopte van de zwakte bij Labour onder Jeremy Corbyn te profiteren om de meerderheid van de Conservatieven te vergroten, onder meer om sterker te staan bij de onderhandelingen over de brexit.

Of May als premier kan aanblijven als de definitieve uitslag het zetelverlies voor de Conservatieven bevestigt, is de vraag. May rekende juist op een flinke winst die haar een ruime meerderheid in het Lagerhuis zou geven. De definitieve uitslag wordt vrijdag rond het middaguur verwacht. Intussen komen de hele nacht uitslagen binnen uit de kiesdistricten.

76 kiesdistricten onzeker De BBC berekende even na middernacht dat er in de exit-poll 76 parlementszetels nog onzeker zijn. De uitslagen in deze kiesdistricten liggen zo dicht bij elkaar, dat deze zetels nu nog niet zijn toe te wijzen zijn aan een van de partijen. Dat kan het verschil betekenen tussen een absolute Conservatieve meerderheid in het Lagerhuis en een zogeheten 'hung parliament'. De Britten hadden in 1929, 1974 en 2010 ook een 'hung parliament', een Lagerhuis waarin geen enkele partij de absolute meerderheid wist binnen te halen. Een mogelijkheid is dan een minderheidsregering of een coalitiekabinet, iets dat in Groot-Brittannië weinig voorkomt. Tussen 2010 en 2015 hadden de Britten wel zo'n coalitieregering, van Conservatieven en Liberal Democrats onder premier David Cameron. Dat lijkt nu niet te zullen gebeuren. De Liberal Democrats gaven na de exit-poll te kennen dat zij niet in een coalitieregering zullen stappen. Partij-icoon van de 'LibDems' Menzies Campbell zei tegen de BBC dat zijn partij zwaar is gestraft voor de vorige regeringsdeelname. Hij vindt het wel mogelijk om per onderwerp te kijken of de partij de regering kan steunen, of die nou van Labour of van de Conservatieven is.

Eerste stemmen geteld Donderdagnacht moet blijken of de getelde stemmen het beeld van de exit-poll bevestigen. De eerste tellingen wijzen op een grotere winst voor Labour, maar dat zegt niet alles, omdat er nog gebieden waar veel Conservatieve stemmers wonen moeten worden geteld. De Conservatieven boeken her en der ook winst, maar het is de vraag of de partij haar absolute meerderheid houdt. De eerste uitslagen van de Britse Lagerhuisverkiezingen zijn echter gunstig voor Labour. De sociaaldemocraten gaan overal vooruit, ook in gebieden waar ze niet de overwinning halen. En in het district Darlington, waar de Conservatieven vol hadden ingezet op een overwinning, werd de kandidaat van Labour verrassend herkozen. Darlington gold als graadmeter voor premier May. Grote verliezer van de avond is de populistische UKIP. Ook de Schotse nationalisten lijken achteruit te gaan. Als de exitpolls kloppen, krijgen de Britten een zogeheten hung parliament. Dan komt er een minderheidskabinet of een coalitie. De BBC voorziet vrijdagochtend 322 zetels voor de Conservatieven in het parlement. Op een totaal van 650 zetels in zou de partij van May daarmee geen meerderheid halen. Maar het aantal ligt wel hoger dan de exitpolls. Nieuwszender Sky News houdt rekening met een grotere marge en gaat ervan uit dat de Conservatieven tussen de 308 en 328 zetels halen. Een partij heeft er 326 nodig voor een meerderheid. De BBC voorziet 261 zetels voor Labour.

