Excuses Dijkhoff om vrijlaten Poolse man die tweejarige doodreed

Dijkhoff herhaalde tegenover de Tweede Kamer dat hij het niet eens is met de beslissing, waardoor de Poolse dader naar huis mocht om zijn zwangere vriendin te bezoeken. De man reed het meisje en haar grootouders dood in Meijel. Hij heeft gebruik gemaakt van de regeling waardoor buitenlandse gedetineerden eerder uit de cel mogen, maar dan niet meer mogen terugkeren naar Nederland.

Volgens Dijkhoff had de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) anders kunnen beslissen, omdat de samenleving ernstig was geschokt. "Een slecht besluit", aldus Dijkhoff. Hij zegt ervan te balen, net als dat de familie ook nog eens te laat werd ingelicht over de vrijlating. Dijkhoff wil kijken of hij de regels kan verduidelijken, zodat het niet nog een keer kan gebeuren dat de RSJ zo beslist.

De vrijlating, formeel een strafonderbreking genoemd, heeft tot grote ophef geleid. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower uitte zware kritiek op de beslissing en wil strenger beleid. Hij vroeg Dijkhoff zelfs de leden van de RSJ te ontslaan of in ieder geval niet opnieuw aan te stellen.

De zaak heeft al eerder veel aandacht gekregen. Toen de Pool in 2014 in eerste instantie maar 120 uur werkstraf kreeg, gooide de woedende vader van het meisje een stoel naar de rechter in Roermond. In hoger beroep kreeg de Pool vijftien maanden cel.

