Excelsior scoort wel weer, maar verdrijft twijfel niet

Nee, zijn spelers moesten niet twijfelen, zei Excelsior-trainer Adrie Poldervaart in de aanloop naar het thuisduel met NAC Breda. Twijfel in topsport is nooit goed. Zeker niet na vijf opeenvolgende wedstrijden zonder doelpunt.

Lees verder na de advertentie

Maar woensdagavond regeerde de tweespalt opnieuw bij Excelsior. Het werd de thuisclub tegen hekkensluiter NAC Breda in de blessuretijd fataal (2-1). NAC-verdediger Koch hield zijn club ternauwernood in leven met een rake kopbal. NAC Breda verkleinde de achterstand op nummer zeventien De Graafschap tot vier punten, terwijl Excelsior verzuimde afstand te nemen van de gevarenzone. Er zijn nog zes speelronden te gaan in de eredivisie.

‘Er moeten mannen staan, geen jongetjes meer’

De ontknoping paste bij het spelbeeld op Woudestein. Ronduit vertwijfeld was het optreden van de thuisclub. Slordig spel, onzuivere passing, weinig beweging zonder bal kenmerkten het spel van Excelsior. Het was te danken aan keeper Damen dat NAC Breda niet productiever kon zijn.

Noodklok Excelsior deed aanvankelijk nog wat NAC Breda naliet: scoren. De inlopende El Hamdaoui zorgde na een half uur voor vreugde bij het thuispubliek: 1-0. Dat zorgde voor de nodige euforie. Gejuicht was er namelijk al een tijdje niet meer in Kralingen. Op 17 februari, tijdens het gewonnen thuisduel met FC Emmen (2-1), gebeurde dat voor het laatst. Edwards en Eckert waren de goalgetters destijds. Daarna volgde een doelpuntloos gelijkspel bij FC Utrecht en vier nederlagen zonder dat de club tot scoren kwam. De onzekerheid sloop de afgelopen week in het spel van de Kralingers. Aanvoerder Koolwijk luidde de noodklok nadat Excelsior zaterdag in blessuretijd onderuit was gegaan bij SC Heerenveen (1-0). “Er moeten mannen staan, geen jongetjes meer”, zei de captain. “Dan heb ik het niet over werklust, maar de duels moeten wel gewonnen worden en ballen vastgehouden. Als dat niet gebeurt, moet iemand anders een kans krijgen.” Poldervaart, bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Excelsior, handelde naar de noodkreet van Koolwijk. Omarsson, Anderson en Fortes begonnen tegen NAC op de bank, wat een basisplaats opleverde voor Horemans, Messaoud en El Hamdaoui. Maar de mutaties zorgden er niet voor dat Excelsior ineens met kleur op de wangen speelde. Zeker in aanvallend opzicht oogde het bleek.

Kopbal van Koch Ook na rust ontbrak het aan overtuiging bij Excelsior. NAC Breda had opnieuw het overwicht. Het moest ook wel. “Alles of niets”, zong de meegereisde aanhang (vierhonderd supporters). Het bezoek aan Excelsior voelde – na het gelijkspel van zondag tegen VVV (1-1) – als laatste kans om degradatie te voorkomen. De nieuwe trainer Brood handelde naar de wens van het volle uitvak. Hij zorgde voor aanvallende impulsen met de inbreng van Ilic en Rosheuvel. Twintig minuten voor tijd leverde dat het gewenste resultaat op. Korte zag zijn voorzet vanaf links prompt het doel in gaan. De gelijkmaker moest het startsein geven voor een Brabants slotoffensief. Dat kwam er. Excelsior-doelman Damen moest in blessuretijd het antwoord schuldig blijven op een kopbal van Koch, waardoor NAC voor het eerst sinds 22 december won. “Dit doet pijn”, zei Poldervaart na afloop. “Maar NAC was overtuigender. Ze hebben terecht gewonnen.”

Lees ook: