Excelsior is niet opgewassen tegen RKC Waalwijk, degradatie onvermijdelijk

Excelsior is na hekkensluiter NAC Breda de tweede ploeg die degradeert uit de eredivisie. De Rotterdamse club bleek in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie niet opgewassen tegen RKC Waalwijk.

De nummer zestien van de eredivisie bleef in de return op eigen veld op 1-1 steken tegen tien Brabanders. RKC had de thuiswedstrijd met 2-1 gewonnen. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie speelt in de finale tegen Go Ahead Eagles, dat gisteren FC Den Bosch na een spannende wedstrijd met 1-0 versloeg. Jeroen Veldmate scoorde in de voorlaatste minuut de bevrijdende treffer.

Deze zeldzame promotie pakte niet goed uit. Na een moeizaam verloop van de competitie hield Poldervaart begin april de eer aan zichzelf. De directie van Excelsior respecteerde zijn beslissing en stelde Ricardo Moniz aan als ‘crisismanager’ die er in de resterende vijf duels in de reguliere competitie niet in slaagde om Excelsior buiten de play-offs te houden.

Voor Excelsior is het de achtste degradatie uit de eredivisie. De laatste keer was in 2012. De clubleiding verraste vorig jaar zomer met de aanstelling van Adrie Poldervaart als hoofdtrainer. Hij was al 25 jaar aan de Rotterdamse club verbonden als fysiotherapeut. Mede door zijn goede werk als trainer in het amateurvoetbal besloot de directie Poldervaart door te schuiven naar de technische staf.

Stijn Spierings bracht RKC in de 38ste minuut met een fraaie kopbal op voorsprong. Elias Már Ómarsson zorgde kort na de rust voor de gelijkmaker. Een verlenging kon Excelsior daarna niet afdwingen, ook niet nadat Spierings vanwege zijn tweede gele kaart in de zeventigste minuut naar de kant moest.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch

In de andere halve finale was de 1-0 overwinning voor Go Ahead in Den Bosch, na de 2-2 in Deventer, voldoende voor een plek in de eindstrijd. Go Ahead Eagles deed zichzelf met de ruststand van 0-0 tekort. De bezoekers waren de betere ploeg, maar verzuimden het overwicht in de stand uit te drukken. Na de wedstrijd werd het onrustig rond het stadion, waarop de ME werd ingeschakeld.

Met name Richard van der Venne was onfortuinlijk in de afronding. De middenvelder schoot voor de rust twee keer vervaarlijk op het Brabantse doel. Eerst redde doelman Wouter van der Steen en daarna stond de paal een treffer in de weg. In de tweede helft ging van FC Den Bosch veel meer gevaar uit. Jort van der Sande en Sven Blummel waren dicht bij 1-0. De thuisploeg leek met 0-0 alsnog de finale te gaan halen, maar Veldmate besliste met zijn doelpunt anders.

Go Ahead Eagles won met 1-0. Dat was na de 2-2 in Deventer voldoende voor een plek in de eindstrijd.

In de andere finale spelen Sparta en De Graafschap tegen elkaar. De Rotterdamse club won gisteren met van Top Oss. De uitwedstrijd had Sparta al met 0-2 gewonnen. In de eerste helft kopte Bart Vriends op aangeven van Mohamed Rayhi de 1-0 binnen.

De Graafschap bedwong thuis SC Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-1. Halverwege de eerste helft kwam de Doetinchemse club op voorsprong dankzij een rake kopbal van Charlison Benschop.

De winnaars van deze twee finales promoveren, met kampioen FC Twente, naar de eredivisie. Deze tweeluiken worden op zaterdag en dinsdag gespeeld.