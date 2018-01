Excelsior houdt Sparta een spiegel voor

Dick Advocaat heeft al heel wat moeten overwinnen in zijn trainerscarrière. Maar zijn huidige uitdaging, Sparta behouden voor de eredivisie, wordt een ‘hele, hele moeilijke klus’, zei de Hagenaar na de tweede opeenvolgende thuisnederlaag met Sparta. Tegen Excelsior werd het gistermiddag 2-3.

Advocaat (70), die in de winterstop de ontslagen Alex Pastoor opvolgde, wierp na afloop van de verloren Rotterdamse derby talloze vragen op tijdens de persconferentie. Heeft het te maken met de instelling van de spelers? Of de gekozen tactiek? “Ik denk het niet”, haastte Advocaat zich erbij te zeggen.

En daar viel wel iets voor te zeggen. Sparta, de nummer laatst in de eredivisie, toont voorzichtige progressie onder Advocaat. Zo bleek ook tegen Excelsior. Het spel is aanvallender. Frisser ook. “Met meer durf, lef en strijd”, zoals aanvoerder Sanusi het na afloop verwoordde.

Vroege voorsprong

Tegen de Kralingers resulteerde het al in een vroege voorsprong. ­Excelsior-verdediger Massop werkte na twee minuten de bal onfortuinlijk in eigen doel na een corner van Ahannach, die tot het einde van het seizoen is gehuurd van het Engelse Brighton & Hove.

Ahannach is, na Dos Santos en Friday (beiden AZ-huurlingen), de derde nieuweling sinds de komst van Advocaat, wiens roep om versterkingen gehoor kreeg bij de Sparta-clubleiding.

Excelsior heeft wat meer routine. Zij beschikken over spelers die al wat langer meelopen in de eredivisie. Dick Advocaat, trainer Sparta

Advocaat is echter nog niet tevreden. En dat had vooral te maken met de tegendoelpunten die Sparta te verwerken kreeg. Zowel bij de 1-1 als de 2-2 van Messaoud (Spartaan Brogno had intussen een strafschop benut) werd er naïef verdedigd bij Sparta. “Excelsior heeft wat meer routine”, zag Advocaat. “Zij beschikken over spelers die al wat langer meelopen in de eredivisie.”

De voormalige bondscoach sprak met jaloezie over Excelsior-spelers als Van Duinen en Bruins, die weten wat er nodig is om een wedstrijd te winnen in de eredivisie. “Dat missen wij”, vond Advocaat. “Wij hebben te veel jonge spelers die dat nog mee moeten maken.”

Advocaat vergat daarbij de routine van een verdediger als Breuer (37), die zijn aanvoerdersband moest afstaan aan Sanusi en ook gisteren op de bank moest plaatsnemen.