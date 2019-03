Excelsior bood te weinig tegenstand om het jonge talent van PSV te kunnen beoordelen

Het meegereisde publiek kan er geen genoeg van krijgen. Lallend en brallend zoeken de PSV-fans weer de bussen op richting Lampegat, zoals Eindhoven zich dezer dagen noemt. Eerder die dag hadden ze zich al vergaapt aan clublegende Romario, die speciaal voor de gelegenheid – en een leuk douceurtje – was overgekomen uit Brazilië om zich vanaf een praalwagen te laten toejuichen, nu ­kunnen de handen de lucht in voor de huidige helden die zich vrij ­klinisch ontdoen van het hulpeloze Excelsior.

Lees verder na de advertentie

‘Strijden en winnen’, staat er met grote letters in de catacomben van het kleinste stadion van de eredivisie. Op het voormalige Woudestein, nu vernoemd naar een of andere transportmakelaar, zijn aan de hand van dit adagium wel eerder reputaties gesneuveld, maar op deze kille zaterdagavond hoeft de regerend landskampioen zich geen enkele zorgen te maken over de afloop van Excelsior-PSV. De strijdlust van de thuisclub is zo benedenmaats dat de bezoekers zich na een vroege goal van Steven Bergwijn al na acht minuten zeker kunnen wanen van de winst. Als dezelfde speler in de 54ste minuut profiteert van een lachwekkende terugspeelbal van Thomas Oude Kotte is er helemaal geen vuiltje meer aan de lucht.

Toch brengt de eerste uitzege van 2019, de eerste winst ook na drie ­remises, zelfs geen begin van een glimlach teweeg op het gezicht van Mark van Bommel. De coach van PSV spreekt van een ‘degelijke overwinning’, maar vond wel dat er ‘van mogelijkheden te weinig kansen werden gemaakt’ en meer van dat trainersjargon.

De man uit Maasbracht eist een hoog niveau van zichzelf en van zijn omgeving en wie daar niet in meegaat, heeft het zwaar. Dat bemerken ‘gevestigde namen’ als Gastón Pereiro, Erick Gutiérrez en Bart Ramse-laar in zijn selectie die voorlopig voorbij zijn gestoken door gretige jonkies als Cody Gakpo (19), Michal Sadilek (19) en Mohamed Ihattaren (17). De laatste twee debuteren tegen Excelsior in de basis-elf en vallen daar niet uit de toon.

Plaats vrij Door de absentie van nieuwbakken vader Jorrit Hendrix, die bij vrouw en kind verbleef, komt er in de as van het elftal een plaatsje vrij. In plaats van terug te grijpen op een ervaren kracht, schenkt Van Bommel het vertrouwen aan Sadilek, in wie Van Bommel een Tsjechische ­replica van zichzelf ziet als voetballer. Robuust, onversaagd en – ondanks z’n jeugdige leeftijd – in staat de opponent al snel het gevoel te geven dat er op het middenveld niets te halen valt. Maar de grootste verrassing is de inbreng van Ihattaren, met zijn zeventien jaar en achttien dagen de jongste basisklant sinds Stanley Bish in oktober 1967. Van Bommel geeft met het opstellen van ‘Mootje’, zoals hij in Eindhoven door het leven gaat, een duidelijk signaal naar de rest van zijn selectie dat niemand zijn plaats zeker is, miljoenenaankoop of niet. “Ik stel het team op waarvan ik denk dat we er de meeste kans mee maken op de winst”, vertelt de trainer na afloop stoïcijns. “Leeftijd speelt daarbij geen rol.” De middenvelder met Marokkaanse roots beschaamt het vertrouwen van zijn trainer niet, en luistert zijn optreden nog bijna op met een goal ook. Maar nogmaals, de tegenstand is te pover om een echt oordeel te vellen over de capaciteiten van youngsters als Sadilek en Ihattaren. De Rotterdammers moeten het doen zonder hun aanvoerder Ryan Koolwijk en sterkhouder Luigi Bruins, maar dat mag geen excuus zijn voor het bijna totale gebrek aan weerstand. De lamlendigheid wordt nog het meest weerspiegeld in het gedrag van spelmaker Marcus Edwards. Normaal is de huurling van Tottenham Hotspur een behendige pingeldoos, nu eentje die zich na balverlies te groot voelt om zich met zoiets banaals als verdedigende arbeid bezig te houden. Ook daarom ligt de Rotterdamse rechterflank continu open en kan de PSV-aanval zich er naar hartelust ­uitleven. En dat er ook daarom veel meer goals moeten vallen, is iets waar enkel Van Bommel zich aan ­ergert. Niet de honderden fans die zich voor even onttrokken hebben aan het Brabantse carnavalsgedruis.