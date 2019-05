Examenrubriek: ‘Wiskunde is geen Nederlands, dacht ik’

Jan-Willem Kobus (18), Christelijk College Schaersvoorde in Aalten (havo)

Jan-Willem Kobus (18) © RV

“Ik heb wiskunde b net achter de rug. Het was een moeilijke start, pas halverwege kwam ik op gang. Toen we het gingen nabespreken, dacht ik dat ik het toch niet zo goed had gemaakt. Maar toen ik de antwoorden net bekeek, viel het mee. De laatste vraag was heel moeilijk. Daar had niemand een antwoord op, behalve ik. Het ging over een cirkel waarbij je allerlei lijnstukken moest berekenen. Zelf dacht ik dat ik ’m goed had, en dat klopte ook.

“Gelukkig, want het was een vraag van 8 punten. Ik had wel zenuwen. Dit is een vak waar het voor mij een beetje vanaf hangt. Ik moet een 6,1 halen om te slagen. Daar zit ik wel in de buurt, denk ik, al heb ik een beetje verzuimd om goed mijn huiswerk te maken. Het waren achttien vragen, ik had de volle drie uur nodig. Ik heb één vraag opengelaten, over een tennisbaan, waarbij je moest berekenen of de bal in of uit het veld was. Daar zat een tekst bij van twee A4’tjes! Zo veel leeswerk verwacht je niet bij wiskunde b. Het is geen Nederlands, dacht ik.”