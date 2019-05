Examenrubriek: ‘ik ging voornamelijk stoned naar mijn examen’

“De tweede tekst ging over kunst en regels en hoe sommige mensen met geld omgaan. De derde kwam uit Trouw: een artikel over het belang van fair trade koffie kopen en hoe mensen daar tegenaankijken. Het waren lastige onderwerpen, maar ik heb geen vragen open gelaten. Ik denk dat mijn cijfer tussen de 6 en de 7 zit.”

“Het examen was lastiger dan ik had verwacht. Ik heb van de week een aantal proefexamens gemaakt. Dat ging me vrij goed af. Maar dit waren drie grote en ingewikkelde, filosofische teksten. Er waren geen samenvattingsvragen en geen overkoepelende vragen. De eerste tekst ging over het opdringerige heden, over hoe media soms oppervlakkig omgaan met de emoties van mensen. Er stond een Engels gezegde in: if it bleeds, it leads . Daarover kregen we begrijpend-lezenvragen.”

A de stem van de meerderheid B ideeën over ethiek C ideologische principes D koopgedrag E moralisme

Wat is blijkens tekst 3 voor filosoof Bas Haring doorslaggevend bij het bepalen van wat van waarde is?

Schrijver Jan van Aken (57), Havo eindexamen Nederlands, Cijfer opstel: 8, Fioretti College in Lisse

Jan Aken © (c) Lona Aalders

‘Ik herinner me vooral de boekenlijst die ik had opgesteld voor Nederlands. Daar stonden onder andere Lucebert, Achterberg, Vestdijk en Multatuli op. Ik dacht: laat ik maar moeilijke literatuur kiezen, dan krijg ik niet de standaardvragen en kunnen we een beetje filosoferen over die boeken. Dat gebeurde ook en het ging me prima af.”

“Ik hoefde sowieso niet zoveel te doen voor het vak Nederlands. Ik hield van lezen. ’s Nachts als ik niet kon slapen las ik ontzettend veel. Voor het opstel dat ik moest schrijven had ik geloof ik een acht. In een roes schreef ik alles op wat in mij ­opkwam.”

“Mijn eindexamentijd was een turbulente periode in mijn leven. Ik ging weg bij mijn ouders en sliep in die tijd bij een vriendin. We gebruikten veel hasj en ik ging stoned naar de eindexamens. Ik weet nog dat ik bij het mondeling Frans helemaal de draad kwijtraakte.”

“School interesseerde me niet zo erg. Ik wilde er ook bijna de brui aan geven. Uiteindelijk heb ik het eindexamen toch gedaan na een gesprek met de conrector. Na die tijd heb ik allerlei verschillende baantjes gehad, en toen de massawerkloosheid ­toesloeg, heb ik een paar jaar een hbo-opleiding gevolgd. Maar die heb ik niet afgemaakt.”

“Ik heb veel interesses, maar als ik denk dat ik iets niet nodig heb, stop ik ermee. Ik heb dat altijd gedaan: shoppen in onderwerpen die me van pas komen. Zo blijf ik steeds studeren, zonder dat ik ooit een volledige samenhangende studie heb gedaan.”

“Ik ga diep in alles wat ik voor mijn boeken nodig heb. Exacte vakken ­interesseerden me op de middelbare school niet, maar toen ik eenmaal met computers ging werken, vond ik het wel interessant.”