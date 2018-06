Examenfeestjes zonder toezicht, kan dat wel?

Een moeder meldt zich: "Mijn dochter (15) deed dit jaar eindexamen en struint nu veel feestjes af. Prima, maar steeds vaker hoor ik achteraf dat er geen ouders aanwezig waren, en dat er wel alcohol werd gedronken."

Lees verder na de advertentie

Ze vindt het een heel onprettig idee. "Ze zijn veel te jong, ze kunnen de druk niet aan. Laatst is weer een jongen door te veel sterke drank in het ziekenhuis beland. Ik vond zijn ouders veel te mild over het feit dat niemand ze in de gaten hield." Liefst zou ze een verbod zien op toezichtloze feestjes. "Ouders zijn toch gewoon verantwoordelijk?"

Veel ouders denken dan dat ze geen invloed meer hebben, maar dat hebben ze altijd Onderzoeker Ninette van Hasselt

Verantwoordelijkheid De wetgever komt liever niet achter de voordeur. Wat er thuis geschonken wordt en aan wie, dat mogen ouders zelf weten. Een verbod is er wel voor commerciële verkoop van drank aan minderjarigen. Toch moeten ouders zich wel verantwoorden als er iets mis gaat in hun huis. Er is in elk geval één gerechtelijke uitspraak die een moeder verantwoordelijk stelde en vierhonderd euro boete oplegde. Een meisje was op de 'sweet sixteen party' van haar dochter onwel geworden. In het ziekenhuis bleek ze 1,1 promille alcohol in haar bloed te hebben, zoiets als vier glazen alcohol. De moeder had zelf geen sterke drank geschonken, maar de politie trof lege flessen aan. Die had de vrouw ook kunnen zien, vond de rechter. Tuurlijk zijn ouders verantwoordelijk, zegt kinderarts Nico van der Lely. "Stel dat een kind van een ander iets breekt of brandwonden oploopt. Dan heb je als ouders een vet probleem en dat gun ik ze nog ook." Van der Lely reageert nogal stevig, omdat hij laveloze jongeren behandelt op zijn alcoholpoli voor jongeren in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Mede dankzij zijn lobby werd de leeftijdsgrens voor drankverkoop verhoogd van 16 naar 18 jaar. Nog elk jaar brengt hij lijstjes naar buiten van het aantal kinderen dat bij de eerste hulp beland na overmatig alcoholgebruik. Toezicht is belangrijk omdat jonge kinderen niet kunnen overzien wat alcohol met ze doet, vertelt hij. "De ontwikkeling van de hersenen loopt door tot je 23ste. Tot die leeftijd maken hersencellen nog niet alle verbindingen die een volwassen brein wel maakt." Emotioneel zijn kinderen niet zo stabiel dat ze makkelijk nee kunnen zeggen. Het onvolgroeide brein heeft ook invloed op hun motoriek. Jongeren zijn minder gauw dizzy van alcohol en kunnen met een hoog promillage nog redelijk stevig op de benen blijven. "Tot het echt niet meer gaat en ze bewusteloos raken." Van der Lely weet precies wat er gedronken wordt: dat vraagt hij op zijn poli als de jongeren weer bij kennis zijn. Wodka, Bacardi en Goldstrike (een soort kaneellikeur) zijn in. "En juist die zoete troep is heel gevaarlijk vanwege het hoge alcoholpercentage."