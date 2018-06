Examendrama: in Maastricht rommelt het al jaren

Het dondert al jaren in het voortgezet onderwijs in Maastricht. Op het VMBO Maastricht ging het zo fout dat er 354 eindexamens ongeldig zijn verklaard, maar ook over andere scholen van de stichting Limburg Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn ouders niet tevreden. Dat uit zich niet alleen in klachten van ouders met een kind op een van de scholen, ze ontlopen de scholen van LVO: meer dan de helft van de middelbare scholieren die in Maastricht wonen, gaat daar niet naar school. In de stad zijn namelijk amper scholen die niet bij LVO horen.

Lees verder na de advertentie

Meer dan de helft van de middelbare scholieren die in Maastricht wonen, gaat daar niet naar school

“Iedereen weet dat LVO voor geen meter deugt”, zegt ouder Guido van de Luitgaarden. Hij ergert zich al jaren aan het voortgezet onderwijs in zijn stad. Hij had een zoon op een van de voorgangers van VMBO Maastricht, heeft een dochter op het vwo van het Porta Monsana College en twee kinderen op de basisschool. “Ik had al geen vertrouwen in de stichting, maar nu is dat echt onherstelbaar beschadigd. Wij kunnen nog wel zeggen: we kopen een buskaart voor onze kinderen en dan kunnen ze in Gulpen naar school. Maar hoe moet dat als je van de bijstand leeft?”

Symptoom van een onderliggend probleem Boze ouders van het Porta Monsana College kwamen de afgelopen maanden in opstand tegen een plan om 125 medewerkers te herplaatsen, wat voor het Porta Monsana zou betekenen dat het 45 leerkrachten kwijt zou raken. Uiteindelijk gaat dat niet door, maar het geeft volgens Van de Luitgaarden aan wat de sfeer is binnen LVO. “Er wordt met mensen geschoven waar dat gewoonweg niet kan. Dit examendrama is een symptoom van een onderliggend probleem dat veel breder speelt dan alleen op VMBO Maastricht.” Er heerst een angstcultuur. Kritiek wordt niet gewaardeerd. Ingeborg Dijkstra, pedagoog LVO is al zo’n tien jaar bezig met een reorganisatie, ingegeven door dalende leerlingenaantallen. Het plan was om uiteindelijk te komen tot één vmbo, één havo en één vwo in de stad. Dat gaat uiteindelijk niet door, maar de vmbo-scholen zijn al wel gefuseerd. Vmbo-leerlingen hebben geen keus meer.

Slecht imago “Een monopoly is nooit gunstig voor kwaliteit”, zegt pedagoog Ingeborg Dijkstra daarover. Zij heeft in Maastricht een praktijk voor onderwijskundige begeleiding aan leerlingen, ouders en docenten. Op basis van de gesprekken die zij voert, ook met docenten van VMBO Maastricht, zegt ze: “Er heerst een angstcultuur. Kritiek wordt niet gewaardeerd.” Natuurlijk, haar beeld is vertekend omdat alleen de docenten die wat hulp nodig hebben bij haar aankloppen. “Maar het LVO heeft geen goede naam”, zegt ze. “Ik hoop en vermoed dat het elders niet zo mis gaat als op het VMBO Maastricht, maar ik vrees wel dat we meer gaan horen over nalatigheden.” De woordvoerder van de stichting erkent dat er onvrede is geweest over de locaties van scholen en vertrekkende leraren, maar dat staat volgens hem los van de problemen met de schoolexamens op VMBO Maastricht. “Dat zijn vormen van onvrede die hier niets mee te maken hebben.”