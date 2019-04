Ex van vermoorde Humeyra: ‘Ik wilde haar alleen laten stoppen met rennen’

De officier van justitie betoogde dinsdagochtend voor de rechtbank in Rotterdam dat de 26-jarige Mohammed A., die op de fatale dag in de auto zat met hoofdverdachte Bekir E., diens assistent was. Ze zouden aanvankelijk het plan hebben gehad het meisje te ontvoeren. E. (31) werd er daags na de dood van de 16-jarige Humeyra van verdacht haar met meerdere schoten te hebben gedood. Dat gebeurde op klaarlichte dag in de fietsenstalling van haar mbo-school in Rotterdam-West.

Lees verder na de advertentie

A. was in het bezit van de sleutel van een woning waar het duo de scholiere zou willen vasthouden

Later bleek dit slechts een uur te zijn voordat het meisje een afspraak had met de politie om te praten over een nieuwe aangifte van stalking door E. Hij had een contactverbod sinds hij een paar maanden daarvoor was veroordeeld tot een wekenlange celstraf voor bedreiging en mishandeling van de scholiere. Omdat hij tegen de uitspraak in beroep was gegaan, was hij nog vrij.

Stalking en bedreiging Een leerling van de mbo-school heeft verklaard dat de mannen hem op de fatale dag vanuit hun auto hebben gevraagd hoe laat de school uit zou zijn. A. had ’s ochtends een gewelddadige foto naar zijn vriend geappt en was in het bezit van de sleutel van een woning waar het duo de scholiere zou willen vasthouden. Volgens advocaat Mark Oosterveen van Mohammed A, een man geboren in Irak zonder vast adres in Nederland, is het verhaal van de ontvoering, afkomstig van Bekir, ‘volkomen nonsens’. Zijn cliënt zat toevallig met Bekir in de auto. “Als hij had geweten wat er zou gebeuren, had hij hem zeker proberen tegen te houden.” A. heeft al voor de rechter gestaan voor stalking en bedreiging in andere zaken.

Spijt Hoofdverdachte E. betuigde onlangs spijt via zijn advocaat waarbij hij liet weten ‘niet het recht te hebben dit Humeyra en haar familie aan te doen’. Dinsdag zei hij in het bijzijn van die familie tegen de rechter dat hij het slachtoffer niet heeft wilde doden. “Ik wilde haar alleen laten stoppen met rennen.” Voor moord bestaat geen maximumstraf, bij doodslag is dat vijftien jaar maar kunnen bijkomende veroordelingen de straf alsnog hoger doen uitvallen. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen ook voor de poging tot ontvoering en wapenbezit. Ook E. is in het verleden vaker veroordeeld voor bedreiging van (ex)-vriendinnen. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in de aanloop naar de dodelijke schietpartij op de school.

Lees ook:

Rouw om Humeyra, verdachte al vervolgd voor stalking Leerlingen en medewerkers van het Rotterdamse Designcollege rouwden kort na het drama op school om de dood van de 16-jarige Humeyra. De verdachte van de dodelijke schoten in de school had haar al eerder lastiggevallen en had daarvoor terechtgestaan.