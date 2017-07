Ex-treitervlogger Ismail Ilgün wordt niet vervolgd, maar moet wel excuusvlog maken

De twintigjarige Ilgün kwam vorig jaar zomer in het nieuws met de vlogs die hij maakte in de wijk Poelenburg in zijn woonplaats Zaandam. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met zijn vrienden mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen.

Het OM verwijt hem onder meer opruiing, belediging van het openbaar gezag en het opzettelijk aantasten van de eer of goede naam van anderen. Ilgün werd vorig jaar september opgepakt en heeft toen een aantal dagen vastgezeten.

Excuus-vlog

De vlogger heeft inmiddels meerdere keren zijn spijt betuigd. Mede daarom besluit het OM hem niet te vervolgen, maar hij moet wel excuusgesprekken gaan voeren en een excuusvlog maken voor de bewoners van Poelenburg en de politie. "Als de vlogger aan al deze voorwaarden heeft voldaan voor september 2017, wordt de zaak tegen hem gesloten", aldus het OM.

Het OM is naar eigen zeggen tevreden met de positieve weg die de vlogger is ingeslagen: hij is niet teruggevallen in strafbaar gedrag, heeft publiekelijk spijt betuigd en is op eigen initiatief in gesprek gegaan met de wijkagent. "Zijn bekendheid zet hij al enige tijd op een goede manier in voor de maatschappij. Zo maakt hij vlogs over achterstandswijken die hij op een positieve manier in beeld probeert te brengen."

Ilgün doet dat onder meer voor het Algemeen Dagblad. Ook komt hij tijdens festival Lowlands begin augustus vertellen over wat het met hem deed dat heel Nederland over hem heen viel na zijn opruiende filmpjes.

