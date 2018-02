Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog

Rapper Sticks en ook presentatrice Katja Schuurman mochten het de afgelopen jaren aan Nederland vertellen in een reclamespot: aan welke verwachtingen de ideale verzekeraar allemaal moet voldoen. De afzender van de campagne is verzekeraar ASR, die naar eigen zeggen ‘heel wat van de verwachtingen’ waar Sticks over rapt, ‘heel normaal’ vindt. Zo investeert de verzekeraar de opgehaalde premies niet in wapenhandel of tabak. Maar ASR kijkt ook naar de eigen bedrijfsvoering. “Op de medewerkers van de buitendienst na, krijgt niemand meer een bonus bijvoorbeeld”, zo staat te lezen op de website van ASR. “Ook niet in de top.”

“Het ligt aan je re­fe­ren­tie­ka­der of twee ton veel geld is.” Woordvoerder ASR

Toch is het volgens een woordvoerder van de verzekeraar mogelijk dat de top vanaf 2019 wèl weer bonussen krijgt. “Het invoeren van een variabele beloning is een reële optie”, zegt een woordvoerder van ASR. “Maar of het er van komt, hangt af van de gesprekken die de raad van commissarissen gaan voeren met alle belanghebbenden. En mochten er variabele beloningen komen dan voldoen deze natuurlijk gewoon aan het wettelijke maximum.”

Vaste salarissen omhoog In ieder geval heeft de raad van commissarissen nu al, krap een half jaar nadat de staat haar laatste aandelen in ASR verkocht, besloten om de vaste beloningen van de top fors omhoog te schroeven, zo meldde de verzekeraar vandaag. Toen ASR nog in handen van de staat was, mocht de verzekeraar op grond van de wet de salarissen niet fors verhogen en ook geen bonussen uitbetalen aan de top. De beloningen gingen slechts omhoog met kleine cao-stapjes. ASR werd in 2008 opgekocht door de overheid als onderdeel van het noodlijdende Fortis. De jaarlijkse beloning van topman Jos Baeten gaat nu in stappen van 529.000 euro nu naar 740.000 vanaf januari 2020. De beloning van de financiële topman gaat van 400.000 euro naar 670.000 euro en twee andere topmensen zien hun jaarsalaris stijgen van 400.000 euro naar 650.000 euro.