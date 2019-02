Ex-president van Ghana wordt populair als verkeersagent

Maandagavond konden bestuurders geen kant meer uit. Het stond stil en bleef stil staan. Op dat moment stapte een grote man in een wit shirt zijn auto uit. In Ghana kennen ze hem als ex-president Jerry John Rawlings, die in 2001 met pensioen ging. Rawlings liep tussen de rijen auto’s door en dirigeerde de file.

Er stonden vier rijen auto’s waar er eigenlijk maar plek was voor één, en richting de kruising was er ook nog een flessenhals. “Terug, terug, terug!”, riep Rawlings keer op keer naar de chauffeurs in de auto’s. Langzaam ontstond er beweging en een beetje ruimte.

Rawlings kwam op deze weg zelf regelmatig vast te staan. Na zijn optreden als verkeersagent zei hij dat het ongedisciplineerde rijgedrag van de Ghanese automobilisten hem dwong in actie te komen. “Dus besloot ik uit te stappen en het verkeer te gaan regelen om wat orde in de chaos te scheppen”, liet de 71-jarige voormalige couppleger en daarna acht jaar lang gekozen president weten.

Na een uur als vrijwillig verkeersagent te hebben gefungeerd, stapte de oud-president weer in om verder te rijden. Inmiddels vlogen de videobeelden van zijn actie over het Ghanese Twitter en YouTube. Hij was al populair, omdat Ghana onder zijn bewind een stevige economische sprong vooruit heeft gemaakt. Tevens is het vrij bijzonder dat een Afrikaanse leider zelf opstapt na twee termijnen als president. Een Afrikaanse leider die ook nog eens het verkeer uit een gordiaanse knoop haalt, is helemaal uniek. En meteen heel erg populair op sociale media.