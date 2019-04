Ex-president Peru doodt zichzelf bij arrestatie wegens corruptie

García vroeg de politie of hij zijn advocaat mocht bellen en verdween in zijn slaapkamer, verklaarde de minister van binnenlandse zaken Carlos Morán gisteren. “Een paar minuten later werden schoten gehoord.” De ex-president werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later overleed. García was van 1985 tot 1990 en tussen 2006 en 2011 president.

Lees verder na de advertentie

Corruptieonderzoek De arrestatie van García zou te maken hebben met het grote corruptieonderzoek naar het Brazi­liaanse concern Odebrecht. García stond al langer in de belangstelling van de onderzoekers die de handel en wandel van Ode­brecht bekijken. Het bedrijf gaf in 2016 toe dat het lucratieve contracten in de regio had bemachtigd door middel van omkoping. García zei dat hij het slachtoffer was geworden van valse getuigenissen van zijn politieke vijanden García werd er volgens de aanklagers van verdacht meer dan 100.000 dollar aan steekpenningen van Odebrecht te hebben ontvangen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd onschuldig te zijn. García zei dat hij het slachtoffer was geworden van valse getuigenissen van zijn politieke vijanden. De advocaat van de ex-president beschuldigde de staat ervan García niet van de juiste informatie te hebben voorzien tijdens zijn arrestatie. Hem zou niet zijn verteld waarom hij werd opgepakt, ook zouden de agenten zich niet geïdentificeerd hebben, zei Erasmo Reyna. Vier maanden geleden had García nog tevergeefs geprobeerd asiel in Uruguay aan te vragen.

Lees ook: