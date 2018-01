Ex-president Lula verguisd door rechts Brazilië

Hij bestuurde het grootste land van Latijns-Amerika van 2003 tot 2010 en sloot af met een populariteitsgehalte van meer dan 80 procent. Luiz Inácio Lula da Silva, voormalig metaalwerker en vakbondsleider, haalde 36 miljoen Brazilianen uit de armoede; zijn grootste verworvenheid. Het economische tij had hij mee, de werkloosheid daalde tijdens zijn presidentschap en in internationale kringen was hij een graag geziene leider. De Amerikaanse oud-president Obama noemde hem ooit de populairste politicus op aarde.

Corruptie

Maar het kan verkeren. Lula, die in 1980 mede-oprichter was van de Arbeiderspartij en als belangrijk doel had om een einde te maken aan corruptie, kan zomaar de gevangenis in gaan voor precies dat vergrijp. Aan een lange carrière, die hij begon als 7-jarige straatventer en die hem onbetwist leider van links Brazilië maakte, dreigt zo een roemloos einde te komen.

In eigen land wordt hij met name door rechts verafschuwd en is zijn naam in die kringen synoniem aan corruptie. Heel veel politici zijn in Brazilië corrupt, maar Lula heeft het geperfectioneerd, vinden vele stemmers ter rechterzijde. Zo zou hij de staatsoliemaatschappij Petrobras gebruikt hebben als geldmachine voor politiek gewin. Er lopen inmiddels zes strafzaken tegen de voormalige president, wegens corruptie, het vormen van een criminele organisatie en obstructie van de rechtsgang.

Wat vandaag in de zuidelijke stad Porto Alegre voorligt, is een veroordeling wegens corruptie en witwassen. Lula zou van het bouwbedrijf OAS een appartement aan het strand cadeau hebben gekregen in ruil voor orders bij Petrobras. Rechter Sérgio Moro veroordeelde hem in juli 2017 tot 9,5 jaar cel. Lula sprak er schande van en ging in hoger beroep.

Lula's Arbeiderspartij

vindt justitie

partijdig



De charismatische ex-president met zijn trillende basstem - in 2011 werd keelkanker geconstateerd en moest hij chemotherapie ondergaan, wat zijn stembanden aantastte - houdt staande dat er geen bewijzen zijn dat het gewraakte appartement van hem is. Voor zijn Arbeiderspartij en andere linkse partijen, die zich met Lula solidair hebben verklaard, staat als een paal boven water dat justitie partijdig is en samenwerkt met rechts om te voorkomen dat hij opnieuw president wordt. In oktober van dit jaar zijn er verkiezingen, Lula is opnieuw kandidaat voor de Arbeiderspartij, en met 45 procent steun heeft hij een comfortabele voorsprong op de nummer twee in de peilingen (de radicaal-rechtse Jair Bolsonaro).

Of de verguisde en vereerde Lula nu veroordeeld wordt of niet, in Brazilië's grootste stad São Paulo is vanavond de 'omhelzing voor Lula' gepland. De verkiezingscampagne gaat door. Op 15 augustus, zo maakte de Arbeiderspartij al bekend, zal Lula zich gewoon registreren als kandidaat bij de Kiesraad.

Lees ook: Lula blijft struikelen over misstappen in het verleden