Ex-premier Schotte van Curaçao zo snel mogelijk achter de tralies

Justitie op Curaçao wacht momenteel op een ‘betekening’ die nog enkele dagen op zich kan laten wachten, maar zal dan zo spoedig mogelijk overgaan tot aanhouding. Veroordelingen van integriteitsdelicten van meer dan 24 maanden, hebben op het eiland een extra hoge prioriteit. Ook zal de voorzitter van de Staten Schotte op korte termijn meedelen dat hij niet langer een zetel heeft. De grootste oppositiepartij MFK moet op zoek naar een nieuwe fractieleider.

Schotte was tijdens de strafbare feiten politicus in het net autonome Curaçao. Hij richtte de politieke partij Movementu Future Korsou (MFK) op. Sinds 10 oktober 2010 was Schotte de eerste minister-president van Curaçao.

Gokbaas

In hoger beroep stelde het hof dat Schotte hoge geldbedragen had aangenomen van Siciliaanse gokbaas Francesco Corallo, in ruil voor vergaande politieke invloed via Schottes politieke partij. Corallo had zelfs een stem bij de benoeming van ministers. De Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops verdedigde Schotte met de opmerking dat hij een ‘getalenteerd politicus’ is die zaken wil veranderen, en daarbij nog weleens tegen de schenen van het establishment schopt. Hij verwees naar ‘gewoonterechtelijke’ praktijk van de partijfinanciering op Curaçao.

Wat in Nederland riekt naar belangenverstrengeling, zou op het eiland gangbare praktijk zijn. Schotte werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Als bijkomende straf werd hij voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen. Zijn partner kreeg een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens witwassen. Beide verdachten stelden cassatie in bij de Hoge Raad.

Wat in Nederland riekt naar be­lan­gen­ver­stren­ge­ling, zou op het eiland gangbare praktijk zijn

De Hoge Raad liet dinsdag weinig heel van de verdediging van Knoops en staat achter het hof dat oordeelde dat Corallo de premier heeft omgekocht om een voorkeursbehandeling te krijgen.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechter op Curaçao oud-minister van volksgezondheid Jacinta Constancia tot twintig maanden cel voor oplichting. Ook zij mag vijf jaar lang het ambt van minister niet uitoefenen. Constancia was minister in het kabinet van premier Gerrit Schotte van 2010 tot 2012. Zij en haar echtgenoot stonden terecht voor het achteroverdrukken van omgerekend 200.000 euro. De oud-bewindsvrouw is altijd blijven ontkennen.