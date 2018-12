Ex-patiënten Slotervaart weten eindelijk waar ze in de toekomst terechtkunnen

De laatste patiënten van het failliete MC Slotervaart weten voor de kerst bij welk ander ziekenhuis ze terecht kunnen. Dat zeggen de curatoren van het Amsterdamse ziekenhuis. Vandaag gaan de laatste 40.000 brieven aan patiënten de deur uit. Daarin staat hoe ze een afspraak kunnen maken op hun nieuwe behandelplek. De patiënten zijn verdeeld door de curatoren, in overleg met verzekeraar Zilveren Kruis en de andere ziekenhuizen. Patiënten hoeven zich daar overigens niet aan te houden: ze mogen ook op eigen houtje naar een ander ziekenhuis, als hun verzekeraar dat vergoedt.

Wie acute hulp nodig had, is al eerder naar een ander ziekenhuis verwezen. Het gaat nu nog om de patiënten die de komende jaren voor controles en andere poliklinische afspraken naar het ziekenhuis moeten. De afgelopen twee weken gingen al 35.000 brieven de deur uit. Onder andere het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis, het Zaans Medisch Centrum en het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp openen hun deuren voor de Slotervaartgangers. Sommige patiënten krijgen meer brieven, als ze voor verschillende kwalen bij het ziekenhuis lopen. Dat ze daarvoor aan verschillende ziekenhuizen worden gekoppeld, is volgens Marcel Paapst, woordvoerder van de curatoren, niet helemaal te voorkomen.

Dat het zo lang geduurd heeft voordat alle patiënten duidelijkheid hebben, komt door de omvang van de operatie, zegt Paapst. “De ontvangende ziekenhuizen krijgen er soms duizenden patiënten bij. Dat kan niet zomaar ineens. Nu hebben ze daar de capaciteit voor.”

Operatiekamers

Dat gaat met horten en stoten, meldt het Amsterdamse OLVG, dat veel patiënten overneemt. “Het is een flinke puzzel”, zegt woordvoerder Elles in ’t Hout. Het aantal patiënten bij het OLVG is tussen de 10 en 20 procent gestegen. Nieuw personeel is niet zomaar even geregeld. Vooral voor medewerkers van de operatiekamers bestaat een landelijk personeelstekort. Op vier afdelingen zijn de wachttijden nu langer dan normaal. De afdeling maag-, darm- en leverziekten springt eruit, met een wachttijd van twee à drie maanden. “Onze mensen draaien veel extra uren om de zorg op te vangen”, zegt In ’t Hout.

Els Bolding, voormalig voorzitter van de cliëntenraad van het Slotervaart, is blij dat alle patiënten nu weten waar ze aan toe zijn. “Het is nu opgelost, maar het heeft wel een tijd geduurd. Door de plotselinge sluiting zijn er dingen onduidelijk geweest. Dat had netter en beter gekund.”

Ze verwijt het vooral de verzekeraars, die aanstuurden op een faillissement. “Een afbouw was beter geweest. Ik vraag me af of dit nu geld bespaard heeft.”

Na het faillissement zijn zo’n honderd medewerkers op het Slotervaart achtergebleven om de overdracht in goede banen te leiden. Zij vertrekken eind januari. Daarna blijft er alleen een computerserver achter, die onder verantwoordelijkheid van de curatoren nog vijftien jaar moet draaien. Daarop kunnen de nieuwe artsen, na toestemming van de patiënt, van een afstand inloggen om het medisch dossier te bekijken.