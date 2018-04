Ex-dubbelspion Skripal is niet langer in levensgevaar

De 66-jarige Skripal werd vorige maand samen met zijn dochter die vanuit Moskou bij hem op bezoek was, aangevallen met een zenuwgas. “Hij reageert goed op de behandeling, zijn toestand wordt snel beter en hij is niet langer in levensgevaar”, aldus een ziekenhuiswoordvoerder.

Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje in Salisbury. Volgens Groot-Brittannië is het zenuwgas waarmee ze zijn aangevallen oorspronkelijk ontwikkeld door de Sovjet-Unie en zit Moskou achter de vergiftiging. Rusland ontkent elke betrokkenheid.

De Russische ambassade in Groot-Brittannië reageerde verheugd op het nieuws