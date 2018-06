Ex-basketballer Rodman in tranen over toenadering Trump en Kim

Rodman verscheen op tv met een grote zonnebril op zijn neus en een rode ‘Make America Great Again’-pet op. Hij schoot duidelijk vol en veegde met een tissue de tranen uit zijn ogen toen hij sprak over de toenadering tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse dictator. "Ik denk dat Trump begrijpt dat de mensen in Noord-Korea een hart hebben, een ziel en charisma, en dat ze van elkaar houden", aldus de ex-basketballer. "Donald Trump moet hiervoor een hoop waardering krijgen, omdat hij buiten de gebaande banen trad en dit mogelijk maakte."

Rodman is een van de weinige mensen in de wereld die een band hebben met zowel Trump als Kim Jong-un. De oud-basketballer trad in 2009 en 2013 op in het tv-programma ‘The Celebrity Apprentice’, dat door Trump werd gepresenteerd. Daarnaast reisde hij de afgelopen vijf jaar meermaals naar Noord-Korea, waar hij samen met andere ex-basketballers speelde voor Kim Jong-un. Hij sprak ook met de dictator, die een fanatiek fan van het Amerikaanse basketbal is. Volgens Rodman kreeg hij thuis in de VS doodsbedreigingen vanwege zijn toenadering tot Kim Jong-un en heeft hij daarom zelfs een maand ondergedoken gezetten. "Maar ik hield moed, broeder. Ik wist dat de dingen gingen veranderen."

Rodman in 2013 tijdens in diner met Kim Jong-un in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. © EPA

Barack Obama Volgens Rodman vroeg Kim hem een verzoenende boodschap over te brengen aan toenmalig president Obama, maar kreeg hij in Washington geen voet aan de grond. "Obama had geen tijd voor me." Volgens Rodman vroeg Kim hem een verzoenende boodschap over te brengen aan Obama, maar kreeg hij bij de toenmalige president geen voet aan de grond Trump reageerde de afgelopen jaren wisselend op Rodmans pogingen tot 'basketbaldiplomatie'. In eerste instantie in 2013 prees hij de oud-topsporter voor zijn toenadering tot de Noord-Koreaanse despoot. Maar later veroordeelde hij hem in harde bewoordingen. "Die gestoorde Dennis Rodman zegt dat ik met hem naar Noord-Korea wil", twitterde Trump in 2014. "Nooit besproken, geen belangstelling, laatste plek op aarde waar ik naartoe zou willen."