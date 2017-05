Eventuele uitlevering echtgenoot geen effect op proces Laura H.

Dat zeggen woordvoerders van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naar aanleiding van de melding in Trouw dat Ibrahim I. is opgepakt.

De man, nummer 59 op de Nationale Terroristenlijst die 120 namen telt, is opgepakt door eenheden van de organisatie Hashed al-Shabi, een groep van sjiitische vrijwilligers die actief zijn buiten de stad Mosul. De familie van de terreurverdachte heeft bevestigd dat op de beelden die van de arrestatie zijn gemaakt hun zoon en broer Ibrahim staat. Buitenlandse Zaken kan echter nog niet bevestigen dat het om een aanhouding van “een Nederlander” gaat. Namen worden nooit genoemd. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan het nog dagen duren voor het Nederlandse consulaat in Erbil met een bevestiging kan komen.

Alhoewel premier Mark Rutte in het verleden heeft laten weten dat hij uitreizigers liever in Syrië en Irak ziet sneuvelen dan dat ze terugkeren, is het beleid dat Nederland op eigen bodem terreurverdachten wil berechten, zo bevestigt een woordvoerder van Veiligheid en Justitie. Of politie en justitie die kans ook krijgen in het geval van Ibrahim I. is nog zeer de vraag. Het is niet ondenkbaar dat de man voor de misdaden die hij mogelijk heeft begaan op Iraakse bodem in dat land wordt berecht.

Huisraad en kinderen

Verdachte Laura H. heeft voor de Nederlandse rechter steeds summier verklaard over haar en Ibrahims activiteiten in eerst Syrië en later Irak. In het jaar, van medio 2015 tot half juli vorig jaar, dat Laura in de regio verbleef zou Ibrahim vooral “huisraad” hebben versleept en zou zij de “handen vol” hebben gehad aan de opvoeding van hun twee kleine kinderen. Het OM heeft grote moeite dat verhaal te geloven. Die twijfel zal nog eens extra gevoed worden nu Ibrahim is opgepakt in een gebied waar hevig is gevochten tussen strijders van IS en de sjiitische strijders.

De aanhouding van haar man zou ook in het voordeel van Laura kunnen uitpakken. Als uit getuigenverhoren van Ibrahim blijkt dat hij zijn vrouw onder grote druk heeft gezet af te reizen naar IS kan dat haar helpen. In het lopende proces moet zij het nu met de getuigenverklaring van haar vader Eugene doen. Haar advocaat Michiel Pestman wilde vandaag geen commentaar geven op de recente ontwikkelingen.

De voorbije maanden is het Openbaar Ministerie een nieuwe weg ingeslagen bij de vervolging van terreurverdachten. Er wordt niet meer gewacht tot verdachten worden opgepakt of spijtoptanten zich melden. Het OM legt van alle 190 Nederlanders die in IS-gebied verbleven dossiers aan met de bedoeling ze desnoods bij verstek te laten veroordelen. Voordeel daarvan is volgens het OM dat er al een veroordeling klaar kan liggen als de strijder naar Nederland terugkeert. Zelfs van de 40 strijders die hoogstwaarschijnlijk al om het leven zijn gekomen, wordt een vervolging voorbereid. Door veroordeling bij verstek is de kans gering dat de terugkeerder in Nederland vrij rond kan lopen in afwachting van een proces. De veroordeelde kan volgens het OM linea recta de cel in. Wat de rechters van de nieuwe aanpak vinden is niet duidelijk. In de praktijk worden al veroordelingen bij verstek uitgesproken.