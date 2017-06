Even wennen: paleis Soestdijk wordt een hotel en een plek voor spannende revolutionaire kennis

Aan het uiterlijk van het monument zal niets veranderen, maar de herinneringen aan talloze defilés met koningin Juliana gaan concurreren met het beeld van zakelijkheid. Vooral ‘dynamisch ondernemerschap’ dat is gericht op de toekomst en dat de competitie met het buitenland aankan, staat straks centraal in het gebouw dat altijd omgeven was met een zekere tuttigheid en romantiek.

Met het overlijden van prins Bernhard in december 2004 verloor het paleis in Baarn zijn laatste bewoner. Sindsdien zijn er tentoonstellingen en festivals in en rond het gebouw geweest, maar dat was te weinig om het gebouw, dat sterk vervallen is en hoog nodig een grondige verbouwing nodig heeft, in stand te houden. Het kostte verschillende kabinetten enige moed voor het besluit het paleis af te stoten.

In 2015 konden bedrijven toekomstideeën insturen en uiteindelijk bleven er daar drie van over. Minister Plasterk maakte vandaag bekend dat het consortium Made by Holland met 1,7 miljoen euro het hoogste bod had uitgebracht. Voor dat bedrag mag het paleis Soestdijk en omliggende grond kopen en verder ontwikkelen.

Spannende en revolutionaire kennis Made by Holland bestaat uit verschillende bedrijven. Een daarvan is de Westergasfabriek, het voormalige fabrieksterrein in Amsterdam West dat in 17 jaar tijd is uitgegroeid tot een cultuurpark waar met succes evenementen, tentoonstellingen en optredens worden gehouden. Inhoudelijk wordt Soestdijk heel anders zegt Maya Meijers, een van de drijvende krachten achter de Westergasfabrieken. Als het aan ons ligt blijven er ook spullen van Juliana en Bernhard te zien Maya Meijers Uitgangspunt is dat in het paleis zichtbaar wordt welke spannende en revolutionaire kennis en productietechnieken Nederland in huis heeft. “Iemand die een geweldige uitvinding heeft gedaan mag die straks bij ons komen laten zien”, zegt Meijer. “Het zou mooi zijn als we dat idee door coaching en financiële hulp een stap verder kunnen helpen.” Er komen hotels, horeca en huizen om commercieel draagvlak te hebben. “Maar ik hoop niet dat we straks alleen maar als hotel worden gezien. We hebben wel degelijk ideële motieven.” Het paleis blijft volgens Meijer voor een groot deel het Rijksmonument zoals we dat kennen. “Mensen kunnen naar binnen en als het aan ons ligt blijven er ook spullen van Juliana en Bernhard in bepaalde kamers te zien. We willen er wel een nieuwe laag aan toevoegen, een die op de toekomst is gericht.” Op het uitgestrekte terrein komen evenementen, zoals een zondagsmarkt, tentoonstellingen, maar ook optredens met opera en dans. “We willen scholieren en bedrijven aantrekken, maar het moet ook voor dagjesmensen leuk zijn om hier rond te struinen. Ik denk dat het niet gek is als met een staatsbezoek de koning zijn gasten hier laat rondkijken om een idee van het moderne Nederland te krijgen.” Aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg komen onder meer in de Koninklijke Stallen onder de naam de Parade verschillende soorten horeca zoals een koffiebar, hotel en brasserie. In samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt het park aangepast en opengesteld voor publiek. Op de plek waar de kazerne voor de marechaussee staat, komen ongeveer 65 huizen. De voltooiing van de plannen gaat tien tot vijftien jaar duren en vergen een investering van rond de honderd miljoen euro.

Geschiedenis van paleis Soestdijk De basis van het paleis werd rond 1650 gebouwd door de toenmalige Amsterdamse burgemeester De Graeff, die het als buitenverblijf gebruikte. Zijn zoon verkocht het aan stadhouder Willem III die het liet uitbouwen tot een jachtslot. Verschillende Oranjes die na hem kwamen, woonden daar permanent of alleen in de zomer. Tijdens de Bataafse Revolutie kwam het slot in handen van het volk en uiteindelijk maakte koning Lodewijk Napoleon het in 1806 tot zijn woning. Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden gaf het Nederlandse volk het paleis weer cadeau aan Willem II, als dank voor zijn moedige inspanning bij de Slag van Waterloo. Vanaf dat moment was het in handen van de Oranjes. Na de dood van koningin-moeder Emma in 1934 werd het grondig verbouwd en drie jaar later betrokken Juliana en Bernhard het paleis als permanente woning.

