Even oefenen en de robot kan Jenga spelen

Omzichtig draait de robotarm om de houtstapel heen. Met zijn grijparm tast hij de blokjes af. Welk houtje zit vast, en welk niet? Eindelijk waagt hij het erop en duwt een blokje half de stapel uit. Hij draait zichzelf naar de andere kant, trekt het in zijn geheel de stapel uit en legt het bovenop. Op naar het volgende blokje.

Jenga is een kinderspel, maar niet voor een robot. Het spel bestaat uit 54 rechthoekige houtblokjes die in lagen van drie gestapeld zijn. In elke laag liggen de blokjes loodrecht op de laag eronder. Omdat de blokjes niet perfect rechthoekig zijn, is er altijd wel een dat zich onttrekt aan het krachtenspel en er los tussen ligt. Het is de kunst zo’n blokje op te sporen – door voorzichtig te proberen; het verschil is niet te zien.

Voor een robot is dat een lastige taak. Computers hebben de afgelopen jaren verbluffende prestaties geleverd in spellen als schaken of go, waarbij ze zichzelf alle vaardigheden aanleerden. Bij Jenga moeten ze fysieke handigheid – voelen, duwen en trekken – combineren met visuele informatie: hoe steken de blokjes in de stapel, bij welke beweging raakt hij uit balans? Dat maakt het dubbelcomplex, schrijven ingenieurs van het befaamde MIT in het vakblad Science Robotics. ‘De kunst is om de robot zich dit in een beperkt aantal experimenten aan te laten leren.’ Al was het maar omdat zij na iedere mislukte poging die jenga-toren moeten opbouwen, voegen ze daar in een begeleidend persbericht aan toe.

Bekijk in deze video hoe de robot Jenga probeert te spelen en leert van zijn fouten.

Basisfysica Daarom hebben ze de robot niet helemaal aan zijn lot overgelaten maar hem wat kennis van de wereld meegegeven. Een beetje basisfysica eigenlijk: dat blokjes kunnen vallen en ook niet plotsklaps kunnen verdwijnen. Het is de kennis die heel jonge baby’s ook al blijken te hebben, schrijven ze. Bovendien hebben ze de robot niet willekeurig laten proberen. Zelflerende computersystemen hebben doorgaans zo’n tienduizend pogingen nodig om zich één kunstje eigen te maken. In plaats daarvan hebben de ingenieurs de pogingen geclusterd – de keren dat een blokje meegaf, werden gescheiden van de keren waarin het vast bleek te zitten of de toren omviel. Nu had de robot na driehonderd keer door of hij een specifieke actie wel of juist niet moest uitvoeren. Met deze aanpak overtroffen de robot andere zelflerende robots die op een traditionele manier de jenga-toren te lijf gingen. Doorgaans kwam zo’n robot na veel oefenen niet verder dan vijf à tien verplaatste blokjes, terwijl de clusterende robot al snel op twintig zat. Dat is vergelijkbaar met beginnende humane spelers, zeggen de ingenieurs. Wat niet wil zeggen dat de robot goed is in het spel. Van strategieën om het tegenspelers lastig te maken heeft hij geen kaas gegeten. De vaardigheden zijn ook meer van belang in de industrie. Een robot die kijkt én voelt, is zeer geschikt om bijvoorbeeld afval te scheiden of het assembleren van mobiele telefoons. ‘Dan luistert het nauw om zo’n minuscuul schroefje niet te strak aan te draaien.’