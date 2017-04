Evacuatie uit belegerde plaatsen in Syrië

In Syrië is vandaag begonnen met de omstreden evacuatie van duizenden inwoners uit vier belegerde plaatsen. De afspraak over de evacuatie kwam tot stand door bemiddeling van Qatar, dat een deel van de Syrische rebellen steunt, en Iran en de Libanese Hezbollah-militie, die president Bashar al-Assad steunen. In totaal zullen naar verwachting 30.000 mensen in veiligheid worden gebracht.

In het noorden van Syrië begon de uittocht van strijders en burgers uit de plaatsen al-Foua en Kafraya, die omsingeld zijn door soennitische islamisten. De inwoners van deze enclaves zijn vooral alawieten, die zich verwant voelen met het eveneens door alawieten gedomineerde regime van Assad. Zij worden met bussen overgebracht naar de stad Aleppo, die grotendeels in handen is van Assad.

Honderden kilometers zuidelijker startte tegelijk de evacuatie van soennitische rebellen en burgers uit Zabadani en Madaya, twee tegen elkaar gelegen plaatsen die worden belegerd door regeringstroepen en strijders van Hezbollah. Zij worden met bussen overgebracht naar de noordelijke provincie Idlib, die grotendeels in handen is van rebellen.

“Toen we Madaya verlieten was ik verdrietig, boos en bezorgd”, vertelde inwoner Muhammad Darwish aan persbureau Associated Press. “Maar nu we eenmaal onderweg zijn, voel ik niks meer. Ik voel me nu zo koud als ijs.”

De inwoners van de belegerde gebieden leefden in beroerde omstandigheden, onder de dreiging van geweld en met tekorten aan water, stroom, voedsel en medicijnen. Toch zijn de evacuaties omstreden. Critici vrezen dat ze een opmaat zullen zijn naar gedwongen bevolkingsuitwisselingen, waarbij regering en oppositie potentiële tegenstanders dwingen te vertrekken uit door hen beheerste gebieden. De evacuaties vinden dan ook niet plaats onder de vlag van de Verenigde Naties.

Verdeel-en-heersstrategie De burgeroorlog in Syrië duurt inmiddels zes jaar en heeft aan naar schatting 400.000 mensen het leven gekost. De oorlog begon als een opstand tegen de autocratische wijze van regeren van Assad, maar is mede door een verdeel-en-heersstrategie van de president steeds meer ontaard in een etnische en religieuze strijd tussen de alawitische minderheid en de soennitische meerderheid.

