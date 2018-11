Eva Biesheuvel (1938-2018) was de vaste grond onder de voeten van haar man Maarten

Haar man was altijd de zwakke broeder, voortdurend ziek en opgenomen in een psychiatrische kliniek. Zíj was de stabiele factor: de onmisbare echtgenote en verzorgster ineen. En juist zij is nu weggevallen. Eva Biesheuvel overleed gisterochtend vroeg in een Leids ziekenhuis aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Lees verder na de advertentie

Een maand geleden maakte Eva Biesheuvel nog een levenslustige indruk tijdens een tv-optreden in 'De Wereld Draait Door'. Daar kwam ze langs met haar man, schrijver Maarten Biesheuvel, omdat er een verhalenbundel van hem was verschenen die zij had samengesteld: 'Verhalen uit het gekkenhuis'. De bundel bevatte naast oude verhalen ook nieuw werk, waaronder liefdesbriefjes die hij uit de kliniek aan zijn geliefde had geschreven. "Ik mis je zo, je bent de liefste vrouw van de wereld, haal me hier gauw weg", las hij voor, trillend en met betraand gelaat. Zij bleef monter en vertederd glimlachen.

‘Ik denk dat het best nog wel leuk kan worden hoor’, zei Eva vorige maand bij DWDD. Maar veel tijd was het stel samen niet meer gegund

Zestig jaar samen Eva Biesheuvel-Gütlich werd in 1938 geboren in Schiedam. Op haar twintigste leerde ze Maarten kennen op het Stedelijk Gymnasium; ze zouden zestig jaar samen blijven. Ze studeerde Slavische talen in Leiden, de stad waar ze gingen samenwonen in een houten huisje met de naam 'Sunny Home', verstopt tussen de bomen. Maarten Biesheuvel (79) lijdt aan een bipolaire stoornis en kampt daardoor al vijftig jaar met depressies, psychoses en 'levensangst'. Hij omschreef zijn vrouw ooit als 'terra firma': vaste grond. Toch raakte ook zij geleidelijk verzwakt. Ze leed aan de ziekte van Bechterew, waardoor haar rug was kromgegroeid en ze de laatste jaren lastig liep. "Ik denk dat het best nog wel leuk kan worden hoor", zei Eva vorige maand bij DWDD, nadat haar man net weer was thuisgekomen na een maandenlang verblijf in de kliniek. Maar veel tijd was het stel samen niet meer gegund. De grote zorg is nu hoe het verder moet met Maarten. Ooit schreef hij dat hij zonder Eva zou eindigen als 'een dakloze, in een kartonnen doos voor het Centraal Station'. Zo schrijnend wordt het vast niet, maar zijn geliefde Sunny Home zal hij ongetwijfeld moeten verlaten.

Lees ook: