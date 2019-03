Eus onderzoekt de mediakloof, maar wat is zijn ijkpunt?

Maar juist in deze week voorafgaande aan de provinciale verkiezingen laat geen enkel zichzelf respecterend medium na te tonen wat er speelt in het land, en voelt ‘Eus in Medialand’ niet zo urgent.

En zíjn de grote media wel zo eenzijdig bezig? Özcan Akyol is de uitgelezen persoon om het te onderzoeken: hij is zelf het absolute anti-clichémannetje, op wie geen etiket blijft plakken. Een Nederlander met Turkse ouders, die een valse start maakte, in de cel zat, en inmiddels een gevierd schrijver, columnist en talkshowgast is. Vastgeroest in Deventer, maar dikke vrienden met een icoon van de grachtengordel: Matthijs van Nieuwkerk.

Lyrisch

Onlangs sprak Van Nieuwkerk over deze vriendschap in Fons de Poels ‘Door andere ogen’. Hij was lyrisch over Eus’ keus in zijn Overijsselse geboorteplaats te blijven wonen. “Eus vindt het heel belangrijk om voor de provincie een stem te zijn. En de provincie voelt dat ook. Hij is een van hen.” Zo lovend is deze dagen geen Statenkandidaat omschreven en het kwalificeert Eus in ieder geval voor dit tv-project.

Zijn debuut als televisiemaker maakte Akyol in 2017 met de prijswinnende serie ‘De Neven van Eus’ waarin hij de tweespalt in Turkije blootlegde tussen regeringsgezinden en minderheden. Nu zoekt hij een tweespalt in Nederland, maar wat zijn nieuwe serie minder spannend maakt is dat ons land natuurlijk barst van de media, op allerlei niveaus.

Je kan je blindstaren op welke gasten er in DWDD of in Buitenhof aan tafel komen, maar ondertussen hebben we ook dertien regionale omroepen, vele lokale omroepen, programma’s als ‘Hart van Nederland’, ‘Typisch...!’ en niet te vergeten alle kranten en hun edities. Wie zich in Nederland breed wil oriënteren is dom als hij zijn afstandsbediening niet gebruikt of geen kranten leest.

Eus’ constatering dinsdag dat ons perspectief op de wereld wordt bepaald door de plek waar we zelf wonen en dat dat ook zo werkt bij redacties, was evenmin spectaculair en geldt voor alle niveaus. Zo hoorde Eus bij de krant Tubantia dat de centrale redactie daar soms in een Enschedese bubbel zit, met het Almelose nieuws als kind van de rekening. Je vraagt je af: wat is Eus’ ijkpunt? En zijn er überhaupt landen met breder georiënteerde media?