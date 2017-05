Eurozone peinst over Griekse schuld

'De bal ligt nu bij Griekenland', is al jaren een uitdrukking van de internationale geldschieters. Nu kon de Griekse premier Tsipras eindelijk een keer zeggen: "De bal ligt nu bij de crediteuren". Dat deed hij nadat het Griekse parlement donderdagavond laat akkoord was gegaan met de strenge voorwaarden voor een nieuw leningdeel uit het derde steunpakket.

Inderdaad zal de Griekse minister van financiën Tsakalotos maandag redelijk ontspannen achterover kunnen leunen in Brussel, waar zijn achttien ambtgenoten uit de eurozone niet zozeer met hem in de slag moeten, maar met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Nu er over het Griekse bezuinigings- en hervormingsbeleid voor de komende jaren duidelijkheid is gekomen, wordt het zwaarste discussiepunt op die eurogroep-vergadering van maandag de schuldverlichting op de middellange termijn. Het IMF wil alleen financieel bijdragen aan het derde steunpakket van 86 miljard euro als de eurolanden concretere toezeggingen op tafel leggen. Vorig jaar bereikten zij wel overeenstemming over de hoofdlijnen van die schuldverlichting, maar die zijn het IMF te vaag.

De vraag is dus wie het eerst met de ogen knippert

Het doel van de eurogroep-bijeenkomst is een politiek akkoord over een nieuw leningdeel van 7,5 à 10 miljard euro waarmee Athene in juli aan de meest urgente aflossingsverplichtingen kan voldoen. Diplomaten in Brussel verwachten dat het een latertje zal worden. "Maar het zal een goed teken zijn als ze tot laat in de avond doorgaan, want dat betekent dat ze eruit willen komen", aldus een van hen.

Belangrijk Mogelijk woont IMF-directeur Christine Lagarde de bijeenkomst bij, wat het belang onderstreept van deze fase in het steunpakket. Als zij niet komt, neemt Poul Thomsen de honneurs waar, de directeur Europa van het Washingtonse fonds. Om tot het benodigde politieke akkoord te komen, moeten allerlei verschillende elementen tegelijk op hun plek vallen. Een aantal noordelijke eurolanden, waaronder Duitsland en Nederland, wil alleen instemmen met een nieuw leningdeel als het IMF definitief aan boord is, een onzekerheid die inmiddels al bijna twee jaar boven de markt hangt. Aan de andere kant wil het IMF dat alleen toezeggen bij de benodigde helderheid over die schuldverlichting, en dat is nou juist voor Duitsland weer de bitterste pil. De vraag is dus wie het eerst met de ogen knippert. Bij die schuldverlichting gaat het om technische aanpassingen aan bijvoorbeeld de looptijd of de rente, want kwijtschelding is nog steeds een politiek taboe in veel eurolanden. De eurogroep-discussie zal maandag gebaseerd zijn op het betere nattevingerwerk wat betreft de economische vooruitzichten van Griekenland voor de komende decennia. De EU-instellingen zijn daar traditioneel wat optimistischer over dan het IMF. Maar dat de analyses over welke schuldverlichting Athene in de jaren 2050-2060 nodig heeft op drijfzand zijn gebaseerd, is een veilige conclusie.

