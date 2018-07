Europol deelt rode kaarten uit aan criminelen

De Europese politieorganisatie ziet mogelijkheden in de wk-gekte en lanceert vandaag ‘Europe’s most wanted cup’. Met speciale codes kunnen mensen voetbalplaatjes verzamelen van de 25 meest gezochte criminelen van Europa.

Het gaat om zware criminelen die gezocht worden voor zaken als moord, internationale drugshandel of gewapende overvallen

Op de plaatjes staan de voortvluchtige misdadigers volledig herkenbaar afgebeeld met hun naam, misdrijven en de vlag van het land dat op ze jaagt. “We verspreiden de codes via sociale media”, zegt woordvoerder Claire Georges. “Mensen kunnen ze vervolgens invullen op onze website en zo alle plaatjes verzamelen in een online album. We hopen dat ze de gezichten onthouden en ons tips kunnen geven.”

De slogan van de actie is het tegenovergestelde van het motto van de doorsnee voetbalsupporter: laat ze niet winnen! Het gaat om zware criminelen die gezocht worden voor zaken als moord, internationale drugshandel of gewapende overvallen en dus een ‘rode kaart’ verdienen. De actie van Europol is weliswaar ludiek, maar moet dus niet licht worden opgevat, benadrukt Georges. “Dit zijn de zwaarste criminelen van Europa.”

De actie loopt tot dit weekend. Europol hoopt dat mensen hun resultaten delen met vrienden en familie. Hoe meer mensen zich de gezichten inprenten, hoe groter de pakkans, zegt Georges. Het is een bewezen formule. “In december 2016 hebben we een adventskalender gemaakt. En vorige zomer hadden we een actie met ansichtkaarten. Beide keren hebben we drie mensen kunnen oppakken dankzij nieuwe tips.”