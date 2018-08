Europese toernooien mogen wel wat spannender, vindt NOC-NSF

Een nieuw tijdperk in de professionele sport. Zo typeren de organisatoren van de European Championships het nieuwe evenement, waarin zeven olympische sportbonden de handen ineen hebben geslagen. In Glasgow staan tien dagen van Europese kampioenschappen zwemmen, turnen, roeien, wielrennen, golf en triatlon op het programma, terwijl vanaf maandag in Berlijn wordt gestreden om de Europese atletiektitels.

Een bundeling van krachten met als doel de zichtbaarheid en marketingwaarde van de sporten te vergroten. Onder de paraplu van de European Broadcasting Union (Ebu), die de beelden van de zeven Europese kampioenschappen aanbiedt aan vrijwel alle Europese omroepen.

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF, kijkt vol belangstelling naar de samenvoeging van EK's. "Het is niet makkelijk in te schatten of dit concept duurzaam is."

Hoe kijkt NOC-NSF aan tegen deze bundeling van krachten?

"De organisatie van EK's staat onder druk en dat is ook bij ons een onderwerp van gesprek. Er zijn veel verschillen tussen EK's. Voor het succes van een Europees Kampioenschap is het belangrijk in welk land het wordt georganiseerd. Een EK hockey in Nederland heeft een groot sportief belang en trekt veel publiek, een EK hockey in Polen leeft minder en spreekt ook minder tot de verbeelding. Het sportieve belang van EK's verschilt ook sterk. Bij de meeste teamsporten doet bijna de hele wereldtop mee, terwijl in atletiek Europese toppers het EK soms laten schieten ten faveure van de Diamond League of andere wedstrijden met een mondiaal karakter.

"Daar komt bij dat niet elke Europese federatie even professioneel is en daardoor is niet elk toernooi even goed georganiseerd. Het is zelfs voor olympische sporten soms moeilijk om een EK georganiseerd te krijgen. Voor zulke sporten is het combineren van evenementen een goede optie. En in Europa staan overheden niet altijd in de rij om grote internationale sportevenementen te organiseren. Helemaal als de publieke belangstelling niet zeker is, als het om dure evenementen gaat en als het de vraag is of er goede tv-coverage gerealiseerd kan worden."