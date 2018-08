Europese titel blijft buiten bereik van Heemskerk

De titel ging naar de Française Charlotte Bonnet, die de gehele race voorop lag. Bonnet finishte in 1.54,95. Heemskerk liet 1.56,72 noteren en bleef daarmee Anastasia Goesjenkova uit Rusland net voor (1.56,77).

Lees verder na de advertentie

Bij de vorige EK verloor ik op 0,04 van een seconde het goud, nu win ik op enkele honderdsten het zilver Femke Heemskerk

Heemskerk kon wel leven met de tweede plaats. “Bij de vorige EK verloor ik op 0,04 van een seconde het goud, nu win ik op enkele honderdsten het zilver”, aldus de dertigjarige zwemster tegenover de NOS. “Ik wist wel dat het tussen ons zou gaan. En de Russen komen in de finale altijd als een duveltje uit een doosje. Dus het ging wel zoals ik verwacht had. Ik heb een goed raceplan uitgevoerd en mijn zilveren medaille verdedigd.”

Kira Toussaint heeft de finale bereikt op de 100 meter rugslag. De dochter van olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover eindigde in haar halve finale als derde in 1.00,02. Uiteindelijk had Toussaint de achtste tijd. Tessa Vermeulen eindigde in de tweede halve finale als laatste in 1.00,98 en werd uitgeschakeld.

Bij de mannen verbeterde Nyls Korstanje voor de tweede keer op één dag het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag. Hij had in de halve eindstrijd 23,38 seconden nodig voor zijn race en bereikte uiteindelijk als nummer zeven de finale van vandaag. Eerder op de dag had hij met 23,40 het oude record van Mathys Goosen (23,52) al gebroken. Goosen werd in de halve finales uitgeschakeld.

Arno Kamminga lag in de finale van de 200 meter schoolslag even op de tweede plaats, maar viel in het slot van de race ver terug en eindigde uiteindelijk als zevende in 2.09,87.

Op de 200 meter vrije slag redden Kyle Stolk en Maarten Brzoskwoski het niet. Stolk zette in zijn halve finale met 1.48,63 de zevende tijd neer. In de tweede halve finale tikte Brzoskowski in 1.49,33 als laatste aan.

De gemengde ploeg op de 4x100 meter wisselslag wist het podium niet te halen. Het kwartet eindigde in de finale als vierde.

Lees ook: