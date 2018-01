Europese Rekenkamer: ECB moet beter communiceren

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in korte tijd een gedegen systeem opgetuigd om een nieuwe bankencrisis te voorkomen, maar toch kent dat nog de nodige tekortkomingen. Vooral de communicatie is een zwak punt. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport over het crisismanagement van de ECB.

Sinds de eurocrisis en de daaropvolgende oprichting van een bankenunie heeft de ECB in Frankfurt een veel zwaardere verantwoordelijkheid bij het toezicht op de ongeveer 120 grootste banken in de Europese Unie, die samen 80 procent van de hele bankensector uitmaken. Mocht een grote bank in de problemen komen, dan is het redden of juist laten omvallen daarvan geen nationale zaak meer, maar een Europese.

De ECB weigerde ons belangrijke informatie te overhandigen Europese Rekenkamer

Nogal wat ruis De Rekenkamer is in grote lijnen goed te spreken over dit toezicht, maar constateert wel dat de interne organisatie bij de ECB beter kan. 'Bepaalde tekenen wijzen op ondoelmatige toepassing', aldus de financiële waakhond van de EU. Dat geldt vooral voor de afspraken over een vroegtijdige interventie bij probleembanken en de 'richtsnoeren voor de beoordeling van het falen of waarschijnlijk gaan falen van banken'. Volgens de afspraken van de bankenunie draagt de ECB een probleembank over aan de zogeheten Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (beter bekend onder de Engelse naam Single Resolution Board, ofwel SRB) die de redding of ontmanteling in goede banen moet leiden. Volgens de Rekenkamer zit er nogal wat ruis in de communicatie tussen de ECB en de SRB, met alle risico's van dien. "In een crisissituatie betekent communicatie alles", zei het Ierse Rekenkamerlid Kevin Cardiff bij de presentatie van het rapport.