Europese procedure dreigt voor Nederlandse pulsvissers

Bloom strijdt al jarenlang tegen de techniek van het pulsvissen en het feit dat Nederlandse vissers daar zoveel gebruik van maken. De organisatie diende daarover een klacht in, en lijkt nu gelijk te krijgen van de Europese ambtenaren. Volgens hen heeft Nederland in strijd met Europese regels veel te veel vergunningen afgegeven voor het pulsvissen. Een inbreukprocedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Nederland een groot deel van de vergunningen van vissers moet intrekken. Dat zou een miljoenenstrop opleveren voor de Nederlandse vissersvloot.

Lees verder na de advertentie

Totaalverbod Een jaar geleden stemde het Europees Parlement al voor een totaalverbod voor het pulsvissen. Die techniek, waarbij bodemvissen met elektrische schokjes uit de bodem worden gejaagd, was in principe slechts toegestaan voor 5 procent van de totale vloot. Dat was bedoeld om onderzoek te kunnen doen naar de gevolgen van het pulsvissen voor bijvoorbeeld het dierenwelzijn en de natuur. Nederland heeft van die mogelijkheid heel ruim gebruik gemaakt. De staatssecretarissen Bleker (CDA) en Dijksma (PvdA) vroegen de afgelopen jaren ontheffing voor meer vergunningen, maar lieten tot 2017 na om daadwerkelijk onderzoek te doen op alle schepen die met de nieuwe techniek aan de slag gingen. Inmiddels zou zo’n 40 procent van de Nederlandse vissersvloot gebruik maken van de puls.

Duurzamer Vooral Franse en Britse vissers klagen daarover, omdat zij veel minder vis zouden vangen als Nederlandse pulsvissers al in het gebied zijn geweest. Voorstanders wijzen juist op de grote voordelen van de nieuwe techniek. Bij de ouderwetse boomkorschepen slepen zware kettingen over de bodem, met veel natuurschade tot gevolg. Bovendien zorgen die zware sleepnetten voor een veel groter brandstofverbruik, waardoor het pulsvissen juist veel duurzamer en goedkoper is. De Nederlandse regering zet nu alles op alles om te voorkomen dat het de vergunningen van tientallen vissers die de afgelopen jaren werden gedoogd, alsnog moet intrekken. Oud-minister Cees Veerman is aangesteld als bemiddelaar, maar vorige week werd duidelijk dat hij in elk geval in Frankrijk nog voor een dichte deur staat. De Fransen weigeren eveneens een bemiddelaar aan te stellen, waardoor Veerman niet eens een gesprekspartner heeft.

Wetenschappelijk onderzoek In mei 2017 besloten de Europese ministers van landbouw vast te houden aan de huidige situatie, waarin maximaal 5 procent van de vloot gebruik mag maken van de pulstechniek. Daarin zit nog wel een ontsnappingsmogelijkheid voor Nederland: als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat pulsvissen inderdaad beter is voor het milieu en dierenwelzijn, wordt er opnieuw naar gekeken. Eind dit jaar worden de resultaten van een groot onderzoek van de Wageningen Universiteit verwacht, maar het is de vraag of dat op tijd komt. Het advies van de Brusselse ambtenaren is nog niet definitief – de Europese Commissie moet zelf een besluit nemen over een eventuele inbreukprocedure.