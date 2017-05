De Europese Unie trok de afgelopen drie jaar 6,4 miljard euro uit voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid, maar daar is nauwelijks iets van terechtgekomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer naar zeven Europese lidstaten. De situatie is weliswaar verbeterd, merkt de Rekenkamer op, maar dat komt niet door de inspanningen van de zeven lidstaten. Daarbij zitten in die landen nog altijd 4,2 miljoen jongeren werkloos thuis.

Lees verder na de advertentie

Het gros van de jongeren besloot langer te gaan studeren omdat er geen banen waren om op te solliciteren

Het is 2010, hartje crisis, als een ietwat zenuwachtige Europese Commissie voor het eerst oproept om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat 22 procent van de jongeren zonder baan of studie zit, kan niet langer, vindt de Commissie. Haar doelstelling: iedereen tussen 15 en 25 jaar die net zijn diploma op zak heeft, moet binnen vier maanden aan een baan, een stage of een nieuwe opleiding geholpen worden. Op termijn moet dat leiden tot een volwaardige baan.

Drie jaar later geeft de Europese Raad gehoor aan deze oproep en beveelt haar lidstaten aan om met de zogenoemde 'jongerengarantieregeling' aan de slag te gaan. Kan een land aantonen dat meer dan een kwart van zijn jongeren zonder werk zit, of dat de groep jonge werklozen in een jaar tijd met meer dan dertig procent omhoogging, dan mag het een beroep doen op het jongerengarantiepotje van 6,4 miljard euro.

In haar onderzoek licht de Europese Rekenkamer zeven lidstaten - Ierland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Portugal, Hongarije en Slowakije - uit die van de regeling gebruik hebben gemaakt. Wat blijkt? Het aantal werkloze jongeren liep in die landen weliswaar met bijna een half miljoen terug, maar tegelijkertijd verloren in die periode 40.000 jongeren hun baan.

Dat is nog best een goede score, kan de criticaster oordelen. Maar aan de jongerengarantieregeling is dat relatief goede resultaat niet te danken, zegt de Europese Rekenkamer. Het gros van de jongeren besloot langer te gaan studeren omdat er toch geen banen waren om op te solliciteren. Een fenomeen dat ook in Nederland zichtbaar is.

Ook de eigenwijsheid van lidstaten brengt het behalen van de doelen in het nauw

Slechte organisatie Het effect van de jongerengarantieregeling zelf laat zich nauwelijks meten, zegt de Rekenkamer. Dat komt vooral door de slechte organisatie. Neem Slowakije. Daar weten overheden van het gros van de werkloze jongeren niet of ze na hun hulp inmiddels een baan hebben of weer in de schoolbanken zitten. Dan Italië, waar jongeren moeten opgeven dat ze op zoek zijn naar werk. Een 24-jarige die dat vergeet, telt daarna niet meer mee. En de Spanjaarden weten voor een groot deel niet eens waar het geld dat ze ontvingen van de EU aan opging. Een ander groot probleem is de zogenoemde 'registratie van de doelgroep'. Lidstaten die van het jongerengarantiepotje gebruikmaken, moeten actief op zoek gaan naar jongeren die ze aan een baan of opleiding kunnen helpen. Elk land moet een minimaal aantal jongeren op weg helpen, bepaalde de Europese Raad. Maar dat minimum is in veel gevallen niet gehaald. Spanje wist, als slechtste jongetje van de klas op dit vlak, slechts twee procent van de geschikte jongeren te bereiken. Italië bleef steken op 23 procent en Frankrijk op 41 procent. Alleen Portugal krijgt een pluim van de Rekenkamer: dat land slaagde erin 100 procent van de doelgroep te bereiken. Ook de eigenwijsheid van lidstaten brengt het behalen van de doelen in het nauw. Zo mag een Ierse student die net is afgestudeerd en aangeeft nog niet op allerlei vacaturesites te snuffelen, geen beroep doen op de garantieregeling. Waarom niet? Omdat de Ierse overheid op eigen houtje heeft besloten dat dat niet mag, terwijl de Europese Unie dat liever anders ziet. Uit de analyse van de Rekenkamer rolde een reeks aanbevelingen. De meest opvallende: stel realistische doelen. Daar valt wat voor te zeggen. Misschien is het niet nodig om de twintiger die met school gestopt is om zijn zieke moeder te verzorgen aan een nieuwe opleiding of baan te helpen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.