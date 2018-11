Europese Commissie keurt Italiaanse begroting definitief af

De lidstaten hebben twee weken de tijd om de analyse van de commissie over de cijfers te bestuderen. Als ze akkoord gaan, kan de strafprocedure tegen Italië al in december ingaan. Voor toestemming is unanimiteit niet vereist, maar wel een grote meerderheid.

Rome krijgt vervolgens drie tot zes maanden de tijd om actie te ondernemen en het huishoudboekje in lijn met de Europese begrotingsregels te brengen. Als de aanbevelingen van de commissie niet worden nageleefd, kunnen er sancties volgen, waaronder geldboetes tot wel 3,5 miljard euro en het intrekken van EU-subsidies.

Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven bij een be­gro­tings­te­kort van 2,4 procent, terwijl met Brussel 0,8 procent was afgesproken

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei dat de commissie ‘met spijt’ tot het oordeel is gekomen maar ‘geen andere optie’ had. “We volgen gewoon de regels. We staan open voor een dialoog met Italië.”

Volgens de commissie leiden de plannen van de coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) niet tot een daling van de torenhoge staatsschuld van ruim 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ver boven de vereiste 60 procent. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven bij een begrotingstekort van 2,4 procent, terwijl met Brussel was afgesproken dat het tekort tot 0,8 procent moest worden terug gebracht.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zei vandaag in een interview in de krant La Stampa nog dat Italië mogelijk toch bereid zou zijn het omstreden begrotingsvoorstel aan te passen. © Reuters

In oktober keurde Brussel de eerste conceptbegroting van Italië af en gaf de regering drie weken de tijd om een nieuwe in te dienen. Die kwam vorige week en is nu dus ook verworpen.

Italië eindigt dit jaar met lagere economische groei dan eerder voorspeld, zo bleek woensdag uit nieuwe cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat. De groei komt nu naar verwachting uit op 1,1 procent, waar bij een vorige raming in mei nog op 1,4 procent groei werd gerekend. De verlaagde verwachting heeft te maken met de wereldwijde handelsoorlog, geopolitieke spanningen en hogere olieprijzen.

Voor volgend jaar voorspelt Istat een groei van 1,3 procent. Dat is minder dan de 1,5 procent waar de populistische coalitie op mikt. De werkloosheid pakt dit jaar en volgend jaar wel lager uit dan verwacht.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zei vandaag in een interview in de krant La Stampa nog dat Italië mogelijk toch bereid zou zijn het omstreden begrotingsvoorstel aan te passen.

