Europese bank blijft economie opjutten

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat door met haar pogingen de Europese economie aan te jagen. De rente blijft laag en gaat in 2019 niet omhoog. De ECB gaat ook door met het opkopen van leningen van bedrijven en staten. Bovendien kunnen banken vanaf september 2019 weer erg goedkoop geld lenen bij de ECB als zij dat vervolgens uitlenen aan bedrijven en particulieren.

Lees verder na de advertentie

De rente blijft historisch laag: zeker tot 2019 – en daarna zo lang als dat nodig is

Volgens Mario Draghi, de president van de ECB, zijn de maatregelen nodig omdat de economische groei in de negentien landen met de euro in 2019 lager uitvalt (1,1 procent in plaats van 1,7 procent) dan verwacht.

Onzekerheden Dat komt deels door ontwikkelingen waar de ECB geen vat op heeft: de brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China, de dreiging van nieuwe handelstwisten, de neiging van landen hun eigen markten te beschermen (protectionisme) en problemen in enkele opkomende markten. Daarbij draait de Duitse auto-industrie minder goed en groeit de Italiaanse economie nauwelijks. Tenslotte blijft de inflatie achter bij het niveau dat de ECB wenselijk acht. Hoewel de kans op een recessie ‘erg klein’ (Draghi) is en in veel euro-landen de lonen stijgen en de werkloosheid laag is, acht de ECB het toch nodig de economie van impulsen te voorzien. De rente blijft historisch laag: zeker tot 2019 – en daarna zo lang als dat nodig is. Eind oktober vorig jaar zei de ECB nog dat de rentes ‘zeker tot de zomer van 2019 heel laag’ zouden blijven. Banken hoeven geen rente te betalen als zij geld lenen van de ECB. Stallen ze geld bij de ECB dan betalen ze een boeterente van 0,4 procent. Verder gaat de ECB door met het opkopen van leningen. De bank begon daarmee in 2015 en gaf daar sindsdien het astronomische bedrag van ruim 2500 miljard euro aan uit. Door die leningen over te nemen van banken kregen die meer ruimte om nieuwe kredieten te verlenen. Sinds december 2018 koopt de ECB alleen nog bedrijfs- en staatsobligaties op met geld dat is binnengekomen met de aflossing van oude leningen. Daarmee gaat de ECB door, zeker tot het eind van 2019, mogelijk langer.

Ultragoedkoop lenen De ECB biedt banken vanaf september weer de mogelijkheid ultragoedkoop geld te lenen als zij dat geld vervolgens weer uitlenen. De ECB deed dat ook in 2014 en 2016 en had daarmee, zei Draghi, succes. Details over dat plan worden later bekend. De plannen van de ECB kwamen als een verrassing. Er was niet verwacht dat de ECB het loket voor ultragoedkope leningen al in september zou openen.

Lees meer: